¡Una locura! Así fue el primer día para comprar la afamada moneda del ajolote por los 100 años del Zoológico de Chapultepec.

La moneda del ajolote se ha vuelto un tesoro codiciado, muestra de ello es que cientos de personas en CDMX dejaron la comodidad de sus camas para formarse desde anoche y conseguir una o varias de las monedas conmemorativas por los 100 años del Zoológico de Chapultepec.

Después de varias semanas de espera, luego de la primera venta del 6 de julio, desde hoy están disponibles en las sucursales de la Casa de Moneda de México en avenida Reforma y en Chapultepec, en CDMX, y en el estado de San Luis Potosí. Claro que conseguir un ejemplar se ha vuelto todo y un reto y casi, casi, “Los Juegos del Hambre”.

En Chilango nos dimos una vuelta por los lugares donde puedes comprar la moneda del ajolote y de otros animalitos del Zoológico de Chapultepec y vaya que nos sorprendimos con lo que hallamos: ¡filas kilométricas y personas que llegaron una noche antes para adquirir una de las tan preciadas medallas!

Como parte de los festejos de los 100 años del Zoológico de Chapultepec, la Casa de Moneda de México lanzó una colección especial de siete medallas. Foto: Cuartoscuro

Cuando llegamos al Zoológico de Chapultepec, según el conteo de las autoridades, había 666 personas esperando comprar la moneda del ajolote. Sin embargo, había muchas más formadas que no fueron contadas.

Durante el tiempo de espera, las autoridades le pedían a estas últimas personas ya no estar en la fila porque sólo tenían 300 medallas. Señalaron que habrá otras 300 mañana miércoles 16 de agosto y así sucesivamente hasta acabar la existencia.

En cambio, en la Casa de Moneda no había conteo, pero la cola daba algunas vueltas sobre las calles de Reforma. En entrevista, algunas personas nos señalaron que estaban esperando desde la tarde del lunes 14 de agosto y que venían de otros estados para conseguirla.

Nos dimos una vuelta por los lugares donde puedes comprar la moneda del ajolote y de otros animalitos. Foto: Diego Ortiz/ Chilango

La señora Irene López narró que llegó desde antes de las siete de la mañana, desde el municipio de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México, para formarse y comprar la medalla emblemática del flamenco del caribe.

“He buscado la colección desde hace mes o mes y medio y me comentaron que el día de hoy iba a ser la última edición y por eso vine. Me gusta mucho el concepto que tienen de los 100 años del Zoológico, y la moneda del flamenco me interesa ver cuál es la estructura y por qué ganó”, dijo Julio, quien llegó al Zoológico de Chapultepec desde las 5:50 de la mañana.

Evelyn Morales cuenta que llegó a las 3:30 de la mañana con el reto por cumplir de comprar la colección de monedas conmemorativas por los 100 años del Zoológico de Chapultepec. “Sólo la quiero para mí. Me gusta más la moneda del ajolote”, contó la joven mujer, que estaba envuelta en una cobija para protegerse del frío de la mañana.

Son siete medallas conmemorativas, entre ellas, una moneda con la imagen del ajolote de Xochimilco. Foto: SHCP

Un futuro veterinario de la UNAM sacrificó sus clases en la facultad de CU para tratar de conseguir una de las monedas conmemorativas. No es su primera vez. El joven recuerda que la venta anterior también lo intentó, pero llegó demasiado tarde.

Ahora, hizo todo por completar su misión: primero llegó a las dos de la madrugada a la sucursal de la Casa de la Moneda en Reforma, donde le dieron el número 119. Pero no le convenció y se movió a Chapultepec, donde consiguió el número 22 de la fila. ¡Eso es amor por los animales!, aunque sea los plasmados en una moneda.

Algunas personas nos señalaron que estaban esperando desde la tarde del lunes y que venían de otros estados para conseguirla. Foto: Gabriel Rivera/ Chilango

¿Qué medallas hay por los 100 años del Zoológico de Chapultepec?

Como parte de los festejos de los 100 años del Zoológico de Chapultepec, la Casa de Moneda de México lanzó una colección especial de siete medallas conmemorativas, entre ellas, una moneda con la imagen del ajolote de Xochimilco. Estos son los siete animales:

Ajolote de Xochimilco

Panda gigante

Teporingo

Lobo mexicano

Bisonte americano

Cóndor de California

Flamenco del Caribe

“Seis medallas fueron seleccionadas por el equipo del Zoológico de Chapultepec, la séptima de ellas, el flamenco del Caribe, es el resultado del concurso de dibujo infantil El zoológico en tus manos, cuyo premio consistió en que la Casa de Moneda acuñó la medalla del equipo ganador y forma parte de esta colección conmemorativa de medallas”, explicó Marcial Luján, director de la Casa de Moneda de México, en la presentación de la colección conmemorativa.

¿Dónde comprar la moneda del ajolote?

Para comprar la moneda del ajolote o la colección completa de las siete medallas, puedes acudir a la tienda XinXin, ubicada en el interior del Zoológico Chapultepec, de martes a viernes, en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas.

Las puedes adquirir también en las sucursales de la Casa de Moneda de México, en su tienda matriz ubicada en Paseo de la Reforma 295, colonia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México; así como en las tiendas de San Luis Potosí.

¿Cuánto cuesta la moneda del ajolote?

La moneda del ajolote y las otras seis medallas por los 100 años del Zoológico de Chapultepec tienen un costo de 100 pesos cada una de la edición níquel y cobre, mientras que la de plata son 600 pesos cada una. Es decir que por la colección completa pagarías 700 y cuatro mil 700 pesos respectivamente.

En su cuenta de X, antes de Twitter, la Casa de Moneda informó que las ediciones en plata estarían disponibles únicamente en la tienda de avenida Reforma, en la CDMX; además en San Luis Potosí y a distancia, a través del correo [email protected].

¡La espera ha terminado! A partir del 15 de agosto, regresan las medallas por #100AñosdelZoológicoChapultepec. Ediciones en Plata 0.999, disponibles exclusivamente en la tienda en Reforma #295, en San Luis Potosí y a distancia contacto [email protected]. pic.twitter.com/8AYVBFdE2z — Casa de Moneda de México (@CasadeMonedaMx) August 14, 2023

Cada moneda tiene inscrito el nombre científico de la especie, su imagen y el logo de la Casa de Moneda. En el reverso, se encuentra la imagen de un símbolo prehispánico en representación del ocelote, el cual era signo de fuerza.

