¡Noche de calor en la Ciudad…de México! Los Fabulosos Cadillacs cantaron para vos y para miles de personas que asistieron al histórico concierto en el Zócalo. La banda argentina puso a bailar, a cantar, a llorar y hasta silenció, aunque fuera por segundos, a la bandita chilanga.

Con éxitos como Matador, Mal bicho, Vasos Vacíos y el El satánico Dr. Cadillac, los argentinos cumplieron a lxs chilangxs y dieron un fabuloso e inolvidable concierto.

El Zócalo se desbordó y para las ocho de la noche ya no cabía ni un alfiler en la plaza principal, por lo que mucha gente tuvo que quedarse en las calles aledañas para ver el concierto desde las pantallas que el gobierno de la CDMX colocó.

Aquí te dejamos un hilo de los MEJORES momentos del concierto de Los Fabulosos Cadillacs en el Zócalo de la CDMX:

Los Fabulosos Cadillacs cerraron su histórico concierto en la CDMX con gran energía y un Zócalo entregado bailando y coreando a todo pulmón.

La banda argentina decidió cerrar su presentación con la rola Yo no me sentaría en tu mesa, con la que pusieron a cantar a los miles de asistentes: “¡Más fuerte, México!”, pedía Flavio Cianciarulo, guitarrista de Los Fabulosos, y tras cantar “Por más que quieras tapar toda nuestra vos, nunca podrás callar esta canción”, retumbó en el corazón de la ciudad el famoso coro: “Ohhhh ohhh ohhh”.

Y tras bailar y cantar por hora y media, los argentinos se despidieron de la banda chilanga: “¡Ciao, gracias! México mágico. Esto fue el león del ritmo”.

¡Qué momentooooo! El Zócalo calló… aunque sólo fue por unos segundos, el poder del silencio invadió la plancha desbordada por miles de personas; la petición la hizo Vicentico, vocalista y fundador de Los Fabulosos Cadillacs, cuando ya llevaba rato sonando la poderosa canción Mal bicho.

Ante un Zócalo eufórico y desbordado, Vicentico pidió unos segundos de silencio para “buscar el poder de todos los espíritus de esta plaza, que nos dé fuerza”.

El músico argentino pidió apagar las luces de los celulares, “sólo por unos segundos; a partir de ahora hagamos un poquito de silencio y ya ustedes sólo van a sentir donde explotan los corazones y los espíritus”.

Y de esta forma terminaba los acordes de Mal bicho:

Yo no voy

a la guerra

a la violencia

a la injusticia

y a tu codicia

¡Digo no, digo no, digo no, digo no, digo no, digo no, digo nooo!