¡Del espacio para Iztapalapa! La primera mexicana en ir al espacio tendrá una visita especial a la Ciudad de México, acá los detalles de Katya Echazarreta en Iztapalapa.

Katya es una ingeniera eléctrica y de hardware, quien se convirtió en la primera mujer nacida en México en ir al espacio en junio de 2022.

Ella, junto a una tripulación intencional, viajó al espacio exterior como parte de la misión Blue Origin NS-21 a bordo de la nave espacial New Shepard.

“Mis maestros de la universidad me decían que esas carreras no eran para las mujeres, me decían que estaba desperdiciando el lugar de un hombre que sí se lo merecía”, dijo en su visita a nuestra ciudad en agosto.

Toma nota, porque las autoridades de la demarcación anunciaron su visita y actividades especiales con la también divulgadora científica.

Prepara la cámara, porque se inaugurará un mega mural para reconocer su esfuerzo y trayectoria.

A las 14:00 horas podrás realizarle algunas preguntas a Katya Echazarreta y conocer más sobre su trabajo.

También instalarán telescopios y se realizarán observaciones acompañadas de expertos.

Tendrás chance de entrar al planetario digital y visitar la exposición del cosmos.

¿Cuándo y dónde estará Katya Echazarreta en Iztapalapa?

Métele nitro, su visita será este lunes 12 de diciembre a las 12:00 horas en el Barco Utopía.

Se ubica en el Parque Lineal Periférico. Oriente esquina con Avenida Luis Mendez, Eje 6, 09200.

La entrada es completamente gratuita, únicamente sigue las indicaciones de los organizadores.