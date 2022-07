¿Si te roban el cel, pueden hackear la app del banco? Aunque no debería ser posible, esto fue lo que vivió la actriz Verónica Bravo, quien hace unas semanas fue víctima de este delito.

En un video compartido en sus redes sociales, la mujer relató que a finales de junio le robaron su teléfono, sin embargo, no quedó ahí, pues los delincuentes lograron entrar a la app de su banco y sacaron todo su dinero.

”Me robaron el celular, entraron a mi app y me robaron mi dinero sin tener mis contraseñas. Metí reclamos al banco, a la Condusef y a la fiscalía, la única respuesta de su parte es que es improcedente. Estoy muy inconforme, pues la falta de seguridad fue suya”, señaló Bravo.

De acuerdo con el relato de la actriz, en su teléfono no tenía guardadas sus contraseñas ni tampoco alguna foto de su identificación que pudiera facilitar el robo.

También señala que la app que los delincuentes pudieron hackear fue la de BBVA y a pesar de meter el reclamo, la empresa le dijo que no se harán responsables.

“Los que tenían mi celular pudieron entrar a mi aplicación de BBVA Bancomer y me robaron todo mi dinero”, explicó la acrtriz.

También señaló que el video lo grabó en cumplimiento de una advertencia que les hizo y señaló que agotará todos sus recursos mediáticos para que los usuarios sepan que la aplicación es fácil de usar, pero no es nada segura.

Cabe mencionar que en la página oficial del banco se asegura que en caso de robo o extravío del teléfono, al utilizar la aplicación, el dinero está a salvo.

“El celular no guarda información alguna de las operaciones y la persona que lo tenga no puede realizar ninguna transacción ni ver información de tus cuentas porque no tiene tu contraseña de acceso. Además, puedes suspender o cancelar el servicio en Línea BBVA opción 4-2 y darlo de alta en el nuevo equipo”.

