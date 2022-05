Ahí vamos otra vez. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la contingencia ambiental por ozono.

La medida quedará suspendida a partir de las 20 horas de este viernes.

La CAMe señaló en un comunicado que las “concentraciones de ozono fueron menores a las que establece el Programa para dar por concluida la contingencia”.

Explicó que el sistema de alta presión que prevalece en el centro del país disminuyó de intensidad durante la tarde, además de que el viento ligero en dirección norte ayudó a que la concentración de ozono bajara.

Las lluvias de esta tarde también ayudaron a bajar los índices de contaminación.

Mañana sábado no se aplicará el doble hoy no circula y solo estará vigente el hoy no circula sabatino.

De acuerdo a este programa este 7 de mayo no circularán los autos con holograma 1 terminación de placas impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Los autos con holograma 0 y 00 están exentos de estas restricciones.

Pese a que ya no hay restricción vehicular las autoridades piden a los habitantes del Valle de México usar lo menos posible el automóvil, “con el objetivo de contribuir a la disminución de emisiones y minimizar el riesgo de que el día de mañana, se alcancen nuevamente niveles de Muy Mala calidad del aire”.