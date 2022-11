Ruega porque no esté nublado porque el eclipse lunar de noviembre será el último de este 2022 y acá lo que debes saber.

Ruega porque no esté nublado porque el eclipse lunar de noviembre será el último de este 2022 y acá lo que debes saber.

Primero debes saber que en un eclipse lunar total nuestro planeta se acomoda en medio del sol y nuestro satélite natural, por lo que el paso para la luz solar queda obstruido y de esta forma se puede observar la silueta oscura de la Luna

Ese día, la Luna adquiere una coloración roja durante el evento, esto se debe a que la luz azul es filtrada por la atmósfera terrestre, produciendo esta silueta rojiza.

Te puede interesar: Noche de estrellas: habrá planetarios y telescopios en el Zócalo

A diferencia de los eclipses solares, no requieren equipo especial para poder apreciarlo, pues no representa ningún riesgo para la vista.

De acuerdo con la NASA, este evento ocurrirá el 8 de noviembre y será el último eclipse lunar total en aproximadamente 3 años.

Este será visible en Asia, Australia y el norte de América. El norte y la costa del Pacífico en México forma parte de la zona en que será visible completamente, para el Golfo y el sur del país se podrá apreciar durante la puesta lunar.

La mayor parte del evento astronómico ocurrirá durante la madrugada. Sin embargo, será posible observarlo todavía cerca del amanecer.

El eclipse penumbral comienza a las 3:02 am hora del este(EDT), equivalente a la 1:02 am del centro de México. Para las 4:09 am EDT, 2:09 am de México, inicia el eclipse parcial. El eclipse total, cuando la Luna estará completamente cubierta por la sombra de la Tierra, da inicio a las 5:16 am EDT, equivalente a las 3:16 am del centro de México.

El eclipse total termina a las 6:41 am EDT, que equivalen a las 4:41 am del centro de México. El eclipse parcial concluye a las 7:49 am EDT, o las 5:49 am del centro de México. El final del eclipse penumbral será a las 8:56 am EDT, o las 6:56 am del centro del país.

No necesitarás binoculares para apreciarlo con claridad, solo basta con que el cielo esté despejado para poder disfrutar de este espectáculo.

Te puede interesar: Lo que sabemos de la verbena navideña de este año en el Zócalo