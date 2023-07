¡Evita la verificación y circula todos los días! Así es como puedes obtener el holograma exento de la CDMX.

¿Sabías que hay autos de la CDMX que están libres de la verificación vehicular y pueden circular todos los días? Esto se debe al “holograma exento”, un programa de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México que le da beneficios a los coches que son amigables con el planeta.

Algunos de los beneficios de este trámite es que pedir esta distinción es gratuito y voluntario, mientras que la vigencia puede ser permanente (en el caso de los autos totalmente eléctricos) o por ocho años (para los híbridos tipo I y II).

Algunos de los beneficios de este trámite es que pedir esta distinción es gratuito y voluntario.

Otros beneficios es que los autos están libres de programas como Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas, Hoy no Circula, así como del requisito de verificación vehicular.

¿Cómo obtener el holograma exento de la CDMX?

Para obtener el holograma exento de la CDMX no es muy complicado, pero sí hay que cubrir cinco requisitos para que le den a tu auto todos los beneficios de esta distinción. Son los siguientes:

La copia de una identificación oficial vigente con fotografía del solicitante Copia del documento mediante el cual se acredite la primera enajenación del vehículo La copia de la tarjeta de circulación Encontrarse dentro del listado de vehículos candidatos al holograma Que el vehículo cumpla con ser eléctrico, híbrido I o II

Otros beneficios es que los autos están libres de programas como Hoy no Circula, así como del requisito de verificación vehicular.

¿Qué vehículos quedan exentos de la verificación?

La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX dio a conocer el listado de julio de los vehículos candidatos a obtener el holograma exento y que, a su vez, quedan exentos de la verificación:

Acura:

NSX Exclusive, NSX Híbrido, NSX Premium Híbrido, NSX Top Coupe Hybryd.

Audi:

A6, E-tron, Sportback, Q8 Sportback E-tron quattro y RS E-tron GT 440kW e-quattro.

BMW:

330e, 330e híbrido, 330E Luxury, 330E M Sport, 330E Sport Line, 330E Sport Line Plus, 530e, 530E, 740E, 740E Excellence, 745e, 745E I Performance, 745E Excellence, Active X6, Active 5, I3, I3 120 AH REX, I3 120 AH Eléctrico, I3 Mobility, I3 REX Dynamic, I3 REX Mobility, I3_REX, I3S 120 AH, I3S REX Sport, I3S Sport, i4 eDrive 40, i4 M50, I8, 8I Coupe Híbrido, I8 Roadster, , 8I Coupe Híbrido Automático, I8 Dynamic, I8 Híbrido Automático, I8 Progresive, I8 Protonic Frozen Black, , I8 Protonic Frozen Yellow, , I8 Protonic Red, I8 Pure, I8 Roadster Híbrido Automático, I8 Híbrido, iX M60, iX xDrive40, iX xDrive50, iX1 xDrive30, iX3, iX3 M Sport, Mini e electric, Serie 3 Activehybrid, X1 xDrive25e, X3 xDrive30e, X3 X Drive30e Híbrido, X5 XDrive40e Híbrido, X5 XDrive45e Híbrido, X5 xDrive50e, X5 XDrive40e Excellence, X5 XDrive40e M Sport, X5_XDrive40e y XM.

Brightdrop:

ZEVO 600.

BYD:

D1, Dolphin GLI/GS, E1, E5, HAN, K9F, KF1, M3, M3/T3, Q3MA, QIN, SONG, T018C01, T45C01, T4C, T5AA, T6, T7BG, T8 eléctrico, T9MA, TANG, YUAN PLUS 400/500, YUAN PLUS 500 y YUAN S1 EV.

Cenntro:

Metro (eléctrico).

Chevrolet:

Bolt, Bolt Euv, Spark Bev, Spark Ev y Volt.

Chirey:

Tiggo 8 Pro E+.

Chrysler-Dodge:

Pacifica Hybrid.

Dayun:

E3 81kWh y E3 98kWh.

Ferrari:

296 GTB, Laferrari, Sf90 Spider y Sf90 Stradale.

Fiat:

500E.

Ford:

e-Transit, Escape 1.5l 4wd, Escape Hev 2.5l, Escape Se Sport Hev Hybrid, Escape_Hybrid, F150/Lobo 3.5l Hev, F150/Lobo 3.5l Hev 4×2, F150/Lobo 3.5l Hev 4×4, Fusion Se Luxury Hev Hybrid, Fusion_Hybrid y Mach-E 4wd.

Foton:

Aumark S3 Ev, Aumark Tm Ev, Est-Mixer Ev, Tunland Ev y View Cs2 Ev.

GML:

E10x/E10x Cargo/Esei 1 P, Efrison, Ej 4 Eléctrico, Ej7 Eléctrico, Esei 2 Electrico, Esei 4 Electrico, Esei 4 P, Esunray, Esunray City, Ex450, Gf-1500me, Gf-60me, Gf-900me y Jacex350.

Goupil Industrie:

G4L y G4M.

Honda:

Accord Touring Hev, Crv Touring Hev, Insight, Insight 1.5L Estático y Insight Ex.

Hyundai:

Elantra Híbrido 1.6L, Ioniq 1.6l Hibrido, Ioniq Gls Premium, Ioniq Limited, Ioniq HÍbrido y Tucson Híbrida 1.6L.

Infiniti:

Q50 Hybrid, Qx60 Hybrid.

Jac:

Gml Esei 1, Gml Esei 2 Eléctrico, Gml Esei 4 Eléctrico.

Jaguar:

I Pace.

Jeep:

Grand Cherokee Híbrida 2.0L.

Jiayuan Jiv Ev:

JY1320-ZLH y JY7222-ZQR.

Karry:

1.5.

Kia:

Ev6 225hp, Ev6 577hp, Niro Ex, Niro Ex Dct, Niro HÍbrido, Niro Lx, Niro Lx Dct y Sorento 2.4L 4wd.

Kinglong:

XMQ6601CGBEVL.

Kiri:

KAT y SEED.

Land Rover:

Discovery Sport Phev, Evoque Phev, Range Rover 3.0l Phev, Range Rover Autobiography Phev Híbrido, Range Rover Clasica Vogue Phev Hibrida, Range Rover Phev, Range Rover Sport Phev y Velar 2.0L Phev Plug In Hybrid.

Lexus:

Es Hibrido 300 2.5L, Ls Hibrido 500 3.5L, Nx350h Híbrido, Rx350h Híbrido, Rx500h Híbrido y Ux250h Híbrido.

Lincoln:

Aviator Phev 3.0L, Corsair Phev 2.5L y Mkz Híbrido.

Maserati:

Levante Hybrid 2.0L.

Maxus:

AT EV 2.5T/3.0T, EV30, EV80.

Mclaren:

Artura Coupe 3.0L.

Mercedes Benz:

C 350 E, E 350 E, Eqa 300 4matic, Eqb 300 4matic, Eqc 400 4matic, Eqc Edition 1886_Eléctrico, Eqe 350+, Eqs 450+, Eqs 450+ Suv, Eqs 580 4matic, Eqs 580 4matic Suv, Glc 300 E 4matic, Glc 300 E 4matic Coupe, Glc 350 E, Glc 350 E Coupé, Gle 500 E, Mercedes-Amg C 63 S E Performance, Mercedes-Amg Eqe 53 4matic+, Mercedes-Amg Eqs 53 4matic+ y Mercedes-Amg Gt 63 S 4matic+ E Performan, S 560 E.

Mg:

eHS 1.5L AT.

Miles:

ZX40 T.

Mini:

Bev 3 Puertas, Cooper Se 3 Puertas, Cooper Se Countryman All4, Countryman Híbrido All4 Automático y Mini Cooper Se Countryman Híbrido.

Mitsubishi:

Outlander Phev, Outlander Phev Limited y Outlander Phev Se Plus.

Nextem:

ORCA.

Nissan:

Kicks E-Power, Leaf, X-Trail E-Power, X-Trail Hybrid, X Trail y X Trail Hev.

Peugeot:

e-Partner.

Porsche:

Cayenne E-Hybrid 3.0 Coupé, Cayenne E-Hybrid 3.0l, Cayenne E-Hybrid 3.0l 462hp, Cayenne E-Hybrid Coupe 3.0l 462hp, Cayenne Turbo S E-Hybrid 4.0l 680hp, Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe 4.0l, Cayenne_Hibrida_3.0q, Panamera 4 E-Hybrid 2.9l 455hp Pdk, Panamera 4/4s E-Hybrid 2.9l, Panamera 4s E-Hybrid 2.9l 552hp Pdk, Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0l, Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0l 690hp, Panamera_E-Hybrid_4.0, Panamera_Hibrido_3.0l, Taycan 4 Cross Turismo 469hp, Taycan 469hp, Taycan 4s, Taycan 4s 562hp, Taycan 4s Cross Turismo 562hp, Taycan Gts, Taycan Turbo Cross Turismo 670hp y Taycan Turbo/Turbo S.

Renault:

E-Kwid E-Tech 100% Eléctrico, Kangoo Ze 100% Eléctrica, Master E-Tech 100% Eléctrica, Twizy, Twizy Tecno Z E, Zoe y Zoe Neo.

Rivian Automotive:

R1T.

Scania:

P 4×2 230 A/B Específico y P B6x2 230 Específico.

Sev:

E-NAT y E-Wan Bold/Lite.

Skywell:

D11 Carga/Pasajeros, D11r y Et5 Elite/Premium.

Smart:

Forfour Electric Drive y Fortwo Electric Drive.

Sokon:

Ec31 Elektron, Ec35 y Ec35 Capacity.

Tesla:

S P, S, 3, X, Y, X900 y X P100DL.

Toyota:

Camry 2.5l Híbrido, Camry Hv Híbrido, Camry Xle Navi Hv, Camry Híbrido 4 Cil, Corolla 1.8l Híbrido, Corolla Hev 1.8l, Highlander Híbrido, Prius, Prius Base, Prius C Hybrid L4 Fwd, Prius C Híbrido, Prius Híbrido, Prius Premium L4 16v Híbrido, Rav4 2.5l Hev, Rav4 Fwd Limited Hv, Rav4 Hv Híbrido, Sequoia Hev 2wd 3.4l, Sequoia Hev 4wd 3.4l, Sienna 2.5l Híbrido, Sienna Hev 2.5l y Tundra Híbrido.

Vehizero:

ECCO C.

Volvo:

C40, C40 Recharge Plus, S60 Polestar Engineered T8 AWD PHEV, S60 Recharge Ultimate Dark T8 PHEV, S60 T8 R-Design PHEV 404HP, S60 T8 Polestar PHEV 420HP, XC60 T8 PLUG IN, XC40 BEV, XC40 Recharge Plus, XC40 Recharge Twin Ultimate, XC40 T3/T5 1.5L, XC40 T5 PHEV R-Design/Recharge Ultimate, XC40 T5 R-Design PHEV 2.0L 262HP, XC60 Recharge T8 AWD PHEV, XC60 T8 Polestar Engineered PHEV 420HP, XC60 T8 R Design AWD PHEV, XC90 T8 PLUG IN, XC90 Recharge T8 AWD PHEV y XC90 T8 Inscription Expression EAWD PHEV.

VW:

E-Crafter Cargo Van 3.5t Mwb Bev 100kw, E-Delivery 14, Touareg Hibrida 3.0q.

Zacua:

MX2 y MX3.

Zhidou:

D2S.

