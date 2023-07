Chapultepec tiene muchos lugares escondidos y uno de ellos es el Audiorama, un sitio perfecto para alejarte del ruido de la CDMX.

El Bosque de Chapultepec tiene muchos lugares hermosos que se esconden como pequeñas hadas entre los miles de árboles. Uno de ellos es el Audiorama, un sitio donde converge el misticismo de las culturas prehispánicas, el frescor de la naturaleza y el silencio necesario para alejarse del, a veces, abrumador ruido de la CDMX.

Este pequeño recinto de paz al aire libre, aunque no lo creas, tiene más de 50 años de existencia. Su construcción data del año 1972 y nació para aquellxs amantes de la lectura que buscaban un lugar tranquilo para devorar las páginas de sus libros.

El Audiorama es un sitio donde converge el misticismo de las culturas prehispánicas, el frescor de la naturaleza y el silencio. Foto: Rafael Amaed/ Chilango

No por nada ha sido inspiración para lxs literatxs chilangxs que descubren la belleza del Audiorama. Por ejemplo, el cronista Salvador Novo, oriundo de la Ciudad de México, lo bautizó bajo el nombre náhuatl de In xochitl, in cuicatl (En la flor, el canto).

Audiorama de Chapultepec, la puerta al Mictlán

El Audiorama del Bosque de Chapultepec tiene un espacio mítico de la época prehispánica: la caverna de Cincalco (cueva del lugar del maíz), conduce hacia el inframundo para algunas culturas, mejor conocido como el Mictlán. Era considerado por los mexicas como un portal entre el mundo de los vivos y los muertos.

Los indígenas de esta zona creían que en este cerro vivía Tláloc, dios del agua que tras miles de años sigue causando estragos y abundancia con sus lluvias en todo el Valle de México.

La caverna de Cincalco conduce hacia el inframundo para algunas culturas, mejor conocido como el Mictlán. Foto: Rafael Amaed/ Chilango

También alberga otras historias como la de Huémac, último gobernante tolteca que se quitó la vida en la cueva en 1162. Su muerte fue después de sufrir en carne propia la decadencia y la ruina del pueblo tolteca. Es considerada elemento que “protege y llena de energía a los visitantes”.

Cientos de años después, el emperador Maximiliano y la emperatriz Carlota usaban este espacio para salir del Castillo de Chapultepec. Utilizaban unas escaleras que todavía se pueden observar cerca de la cueva.

Sin embargo, todas estas bellezas e historias que resguarda el Audiorama tienen que ser admiradas desde lejos. A la fecha, dicha caverna se encuentra sellada por cuestiones de seguridad.

El cronista Salvador Novo, oriundo de la Ciudad de México, lo bautizó bajo el nombre náhuatl de In xochitl, in cuicatl. Foto: Rafael Amaed/ Chilango

¿Qué hay en el Audiorama de Chapultepec?

Al pasar el enrejado que protege al Audiorama de Chapultepec se puede sentir un aura diferente. Puedes percibir un clima fresco con olor a tierra húmeda y unas bancas bastante peculiares, donde te puedes recargar y hasta recortar para admirar el paisaje natural.

El principal atractivo es la música ambiental, que cada día tiene una selección especial. Los martes se armoniza con new age; los miércoles con ritmos tradicionales mexicanos; los jueves con melodías de España, Grecia o Brasil; los viernes con jazz; los sábados con chill out; y los domingos hay música clásica.

En sus jardines se pueden observar plantas silvestres, árboles frutales, así como pequeños rosales y alcatraces, que puedes disfrutar con un buen libro que te pueden prestar de forma gratuita.

P uedes disfrutar con un buen libro que te pueden prestar de forma gratuita. Foto: Rafael Amaed/ Chilango

¿Dónde está este rincón escondido de la CDMX?

El Audiorama lo puedes encontrar en la primera sección del Bosque de Chapultepec, ubicada en la Av Calzada del Rey, Acceso “Las Flores”, a un costado de la Tribuna Monumental.

Puede acudir de martes a domingo en un horario de 10:00 de la mañana a 16:00 horas de la tarde. Por la lana no te preocupes, ya que el acceso al lugar es totalmente gratuito para cualquier persona.

