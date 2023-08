Pamela, la dueña de Mila, hizo público el caso para evitar que el agresor vuelva a cometer maltrato animal. Esta es la historia.

Mila llegó a la vida de Pamela como un regalo de su pareja. La perrita fue adoptada y recibida con amor, pero a los pocos meses murió, víctima de maltrato animal, sin que su dueña imaginara que el agresor estaba en su propia casa.

Pamela nunca sospechó que Francisco L., el hombre con el que vivía y mantenía una relación de pareja desde hace cinco años, fuera capaz de patear y golpear a Mila hasta provocarle la muerte, pero todo se descubrió gracias a un video de seguridad donde quedó grabada la agresión contra la cachorra de menos de un año de edad.

El caso de Mila se suma a los varios que han ocurrido y siguen pasando en la CDMX y que solo se vuelven visibles hasta que un video con violencia explícita llega a las redes sociales.

Pamela recuerda con exactitud el día que su perrita Mila murió: 27 de marzo de 2021.

Era sábado. La pareja regresaba de una fiesta y ya en el departamento, Francisco sacó a la perrita para que hiciera del baño.

“Sentí que se tardaron más de lo normal. Cuando Francisco abrió la puerta, Mila entró caminando mal, se recargó en la orilla de la cama y empezó a jadear muy fuerte, muy mal. La cargué y vi que tenía baba blanca en su hocico”, narra Pamela en entrevista con Chilango.

Lo primero que Pamela pensó fue que, en la salida al baño, su perrita había comido algo envenenado y le preguntó a su entonces pareja, quien dijo desconocer si eso había pasado.

Por la madrugada, Pamela y Francisco llevaron a Mila al veterinario, quien tras revisarla, les dijo que la perrita estaba teniendo un paro respiratorio.

“Cuando pasa eso, Francisco se puso a llorar muchísimo. Yo pensé que había sido una intoxicación y que se iba a mejorar”, recuerda Pamela.

Sin embargo, a los pocos minutos de haber llegado, el médico veterinario les informó: “Lo lamento mucho, tu perrita acaba de fallecer; le dio un neumotórax”.

El médico le explicó a Pamela que la muerte de Mila se dio por que le entró aire a los pulmones de una forma “no convencional”, y que algo así solo podría ocurrir a consecuencia de un atropellamiento o de un golpe muy fuerte.

“En ese momento se me esclareció la vida. Volteé a ver a Francisco y le dije ‘fuiste tú’”.

Mila llegó a la vida de Pamela un 18 de julio de 2020.

Mila sufrió violencia recurrente

Hasta el día que Mila murió, Pamela pudo conectar otros eventos raros que perjudicaron la salud de su perrita. El primero, ocurrió a los 15 días de que la mascota llegó a casa, cuando se fracturó una de sus patitas.

Pamela había salido y cuando regresó, encontró a Francisco bañando a la cachorra. Al preguntarle el porqué, el hombre dijo que Mila se había hecho del baño y que, al sentarla, sin querer le había fracturado una de sus patitas.

Mila se fracturó una de sus patitas en diciembre de 2020.

El segundo evento ocurrió cuando Pamela estaba de viaje y al regresar, notó que Mila tenía un chichón en la cabeza. La explicación de su ex pareja fue que la perrita se golpeaba frecuentemente en una de las sillas del comedor.

Un tercer episodio extraño ocurrió cuando Mila se volvió a quebrar su pata y esa ocasión, Francisco le dijo a Pamela que fue luego de caerse en el parque y porque su extremidad había quedado débil tras la primera fractura.

El día que Mila murió todo hizo sentido para Pamela: “Fuiste tú”, le reprochó a Francisco en el veterinario, quien ya había recomendado hacerle una necropsia a la perrita.

Pamela se separó de Francisco, pero él la buscó insistentemente hasta un día que, tras pedirle una explicación de lo ocurrido, el hombre confesó que había pateado a Mila.

“Él estaba llorando y me decía ‘perdóname por lo que hice; por favor no me abandones”, narra Pamela y recuerda que le pidió una explicación sobre lo que pasó con su perrita.

“Me dijo ‘saqué a pasear a Mila en la noche y ella no quería hacer popó, me desesperé, yo ya venía de malas, entramos al edificio, fui a tirar la popó al bote de basura y ella se me echó a correr, yo me enojé y dije si se me pierde Pamela se va a enojar conmigo, como sabía que te iba a enojar, me enojé y le di una patada’”.

Pamela difundió en redes sociales el caso de Mila.

Agresión contra Mila quedó grabada en video

Tras la muerte de su perrita, Pamela regresó acompañada de su papá al departamento donde vivía con Francisco. Además de recoger algunas de sus pertenencias, Pamela pidió al personal de seguridad del edificio ver los videos del día de la agresión.

“Ahí se ve cómo llega él y le da una patada. Yo no pude ver más en ese momento, me volteé. Mi papá sí los vio y me dijo ‘se ve una violencia desmedida’”, cuenta Pamela, quien, por miedo, no quiso denunciar la agresión cuando pasó.

“Me sentía muy evidenciada, me sentía muy tonta por no haberlo visto; me sentía culpable porque al final yo decía ‘yo era su dueña, yo la tenía que haber cuidado’”, lamenta Pamela entre lágrimas.

Las cámaras de seguridad grabaron la agresión contra la perrita Mila.

Revela agresión contra Mila para que no se vuelva a repetir

A dos años de la muerte de Mila, Pamela se armó de valor y publicó su caso en sus redes sociales, esto luego de enterarse que Francisco tiene una nueva mascota.

“Cerré mis redes sociales, cerré mi círculo personal y apenas me enteré que ya tiene otra perrita y pensé ‘ahí hay una bomba’”, dice Pam, quien se enteró que la perrita tuvo una fractura.

Pamela dice que expuso su caso con la idea de que no vuelva a pasar una caso como el de Mila y para que su ex pareja, Francisco, no le sea permitido tener una mascota a la que pueda maltratar.

“Que no vuelva a tener ningún otro animalito cerca, eso es lo más importante para mí. Yo estoy yendo a terapia, a mi manera estoy sanando, pero los animalitos no pueden elegir, ellos fueron abandonados y llega un humano que los adopta con la promesa de cuidarlos y algunos, hasta terminan muertos”, dice Pamela, quien busca que el caso de su perrita Mila no se vuelva a repetir.

Pamela hizo público el caso con el objetivo de que no se repita un caso de agresión con el de Mila.

¿Qué es el maltrato animal?

LaLey de Protección a los Animales en la Ciudad de Méxicodefine el maltrato como “todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor o sufrimiento afectando el bienestar animal, poner en peligro la vida del animal o afectar gravemente su salud, así como la sobreexplotación de su trabajo”.

No vacunar ni esterilizar a los animales, o no llevarlos al veterinario es otra forma de maltrato.

México ocupa el tercer lugar en maltrato animal a nivel de Latinoamérica, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

La organización defensora de los animales AnimaNaturalis, indica que en México, más del 70% de los perros se encuentra en situación de calle, mientras que para el caso de los gatos, es más del 60%.

De acuerdo con el artículo de la UNAM “Derecho de los animales II. El maltrato animal es un foco rojo”, siete de cada 10 animales domésticos sufren de algún tipo de maltrato.

¿Cómo denunciar el maltrato animal en CDMX?

AL DENUNCIAR DEBERÁS PROPORCIONAR

Nombre de la persona que maltrata al animal ó descripción de la misma

Lugar de los hechos

Qué está pasando o qué sucedió

Hora de los hechos

De ser posible un croquis para poder llegar más rápido al lugar

De ser posible fotos y videos

Día específico en que se puede encontrar a esta persona

Nombre del reportante, el cual se puede solicitar que se mantenga confidencial aunque puede ser necesario solo para que la autoridad pueda informarte resultados.

Recuerda que tu denuncia debe tener número de folio, junto con un tiempo de respuesta.

