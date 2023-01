¿No estás seguro de la escuela a la que van tus peques? ¡Estás de suerte!, porque este inicio de año podría ser el mejor momento para encontrar una opción definitiva en Colegio Tepeyac de la CDMX.

Una de las ventajas de cambiarlos, es que puedes asegurarte de que el nuevo colegio tenga una estrategia de enseñanza que se adapte completamente a sus necesidades.

Trabajamos para el desarrollo total de nuestros alumnos.

Si has notado que la forma en la que el profesorado le enseña a tu peque no más no le funciona y no se le “pegan” los conocimientos, tal vez te convendría mucho considerar una opción integral que busque, no solo la adquisición de conocimientos, sino un uso de ellos de manera adecuada, considerando todos los aspectos formativos de un ser humano: la parte cognitiva, la parte social y la parte emocional. Por eso una muy buena opción es el Colegio del Tepeyac.

El Tepeyac tiene 81 años de experiencia en la Colonia Lindavista, al norte de la capital, y maneja este método con el que tus peques podrán aprender a conciliar puntos de vista diferentes y adoptar elementos que les ayuden a construir un sistema consistente, con base en sus necesidades y las necesidades del otro.

Algo muy significativo es que si tus hijos se adaptan a este sistema no necesitarán adaptarse nunca más a otra institución educativa, ya que el Tepeyac maneja desde preescolar hasta universidad y posgrado, con 13 carreras y cinco maestrías (próximamente un Doctorado) e incluso un campus en Querétaro en caso de que tuvieras que dejar la capital.

Colegio Tepeyac

En el Colegio del Tepeyac nos guiamos por el humanismo

Además de elegir las estrategias con las que tus peques aprenderán basados en sus necesidades, el paradigma que seguirán en el Colegio del Tepeyac es humanista. Esto refleja un compromiso educativo que supera los vacíos que la educación tradicional o cualquier otra ideología en la que estuvieran estudiando pudieran tener.

El enfoque humanista coincide con la búsqueda de ese desarrollo integral de los estudiantes, cuidando muy de cerca la calidad de los procesos de enseñanza y cómo se incorpora el desarrollo personal y social de los estudiantes con énfasis en el progreso de las habilidades socioemocionales.

Gracias a esta visión educativa, los más de 10 mil egresados en la historia de la institución disfrutan de aprendizajes significativos que les ayudan a tomar decisiones, resolver problemas e insertarse en el mundo sin conflictos reales.

Asimismo, la educación humanista busca, no solo buenos estudiantes, sino también excelentes ciudadanos, capaces de hacerse responsables de sus decisiones; ser buen estudiante es una buena idea, pero un mejor ser humano lo es mucho más.

Se toman en serio los protocolos de salud

El Colegio del Tepeyac toma muy en serio la seguridad de los peques, por lo que debes de sentir tranquilidad de dejarlos a su cuidado. Se continúan aplicando las medidas preventivas para evitar la propagación de los virus con un protocolo con tres filtros de corresponsabilidad: en casa, escuela y salón de clases. Siguiendo estos protocolos, como padre o madre de familia, trabajas de la mano en el cuidado de lo más valioso que tienes: tus hijos.

Se consideran en todo momento las indicaciones emanadas de la autoridad de salud, por lo que para todas las actividades de enriquecimiento académico como lo son el yoga, ajedrez, danza, ballet, coro, orquesta, fotografía- entre otras- se recomienda el uso del cubrebocas, siempre en atención a los cambios que las autoridades determinen.

No hay mejor opción en la capital y mucho menos en la zona norte

Por todo lo que te hemos contado, el Colegio del Tepeyac es la mejor opción si estás buscando escuela para tus peques, tus adolescentes o, incluso, tus jóvenes adultos, pues pueden ingresar desde Preescolar y hasta maestría.

El plantel se encuentra al norte de la capital chilanga en la calle de Callao No. 842 en la Colonia Lindavista de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Si te interesa puedes agendar una cita al 55 5577 6422 ext 234 y 265, les dará mucho gusto atenderte.