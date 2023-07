La película 2001: Odisea del espacio, de Stanley Kubrick, se proyectará en el Auditorio Nacional y en Chilango te contamos todos los detalles.

¿Qué tal un plan de viajar al espacio con los acordes musicales de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México? Ve apartando la fecha para el trip, pues la película 2001: Odisea del espacio se proyectará en el Auditorio Nacional y en Chilango te contamos todos los detalles.

Si ya viste o no la cinta del director estadunidense Stanley Kubrick, no tiene mucha relevancia, pues lo que se vivirá en el Auditorio Nacional es una experiencia musical mucho más inmersiva… para que ni busques la película en internet para verla en tu compu.

La proyección de la película será musicalizada en vivo por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que festeja su 45 aniversario, y el Ensamble Coral Cuícatl de Rodrigo Cadet, bajo la dirección del estadounidense Brad Lubman.

La Secretaría de Cultura de la CDMX informó que este cine-concierto, estrenado en junio de 2010, es presentado en asociación con Warner Bros., el Southbank Centre de Londres y el British Film Institute, con una partitura hecha a la medida gracias a la participación de la Orquesta Filarmónica de Londres y el director André de Ridder.

¿Cuándo se proyectará ‘2001: Odisea del espacio’ en el Auditorio Nacional?

La película 2001: Odisea del espacio, obra maestra de ciencia ficción de Stanley Kubrick y la cual fue estrenada en 1968, llegará al Auditorio Nacional el próximo 10 de septiembre, así que te recomendamos que vayas apartando la fecha y comprando tus boletos para llevar a tus amigues, mamá o papá o a tu crush y tal cual le prometas que le harás ver estrellitas.

“La apuesta principal de esto es acercar a un público a un cine de arte, a una banda sonora espectacular, hacerlo accesible y no simplemente hacer negocios, es una apuesta muy puntual con vocación social y especializada en este público que ama la música y ama el cine”, dijo en conferencia de prensa la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel de Icaza.

De Icaza afirmó que se trata de un esfuerzo de alrededor de un año de trabajo que marca el inicio de la tercera temporada de la Filarmónica de la CDMX, y se espera la asistencia de 9 mil personas para que disfruten de este cine-concierto.

“Hay una gran cantidad de boletos muy accesibles equiparables al precio que se cobra en México para una función de cine. Estamos hablando de una gran función en un recinto donde hay un sistema de audio que tiene poco tiempo que lo estrenamos y que es el último grito de la moda tecnológica que va a permitir tener un concierto sinfónico con esta gran película en la más alta tecnología 4K, que además tiene una resolución óptica de punta con un gran sistema de proyección de imagen, la gente que decida venir a vernos va a salir encantada”, dijo Eduardo Amerena Lagunes, coordinador ejecutivo del Auditorio Nacional.

Datos curiosos sobre el cine-concierto de 2001: Odisea del espacio

Participarán 95 músicos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y 64 voces del Ensamble Coral Cuícatl

La película se proyectará con la colorimetría original

Kubrick deseaba contar con una partitura original de la película y contrató a distintos compositores

Desde el 2010 este espectáculo con acompañamiento orquestal y coral en vivo ha recorrido 34 ciudades del mundo

Algunos de los ensambles musicales que han formado parte de este proyecto son la Orquesta Filarmónica de Nueva York, la Orquesta Sinfónica Nacional de Estados Unidos, la Orquesta Sinfónica de Chicago y la Orquesta Sinfónica de Sydney.

La Orquesta Filarmónica de CDMX será dirigida por el director Brad Lubman

¿Qué música escucharás en el concierto?

En el concierto escucharás las piezas musicales:

Also Sprach Zarathustra (Así habló Zarathustra, 1896) de Richard Strauss

La Suite del ballet Gayane (Adagio) de Aram Khachaturian (1942)

El Danubio azul (1866) de Johann Strauss

Atmosphères (1961)

La sección Kyrie del Requiem (versión revisada de 1997)

Lux Aeterna (1966) del compositor húngaro György Ligeti.

En colaboración con el @AuditorioMx presentamos el cine-concierto ‘2001: Odisea del espacio’, donde la obra maestra de ciencia ficción de Stanley Kubrick, estrenada en 1968, será musicalizada por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México @OFCMex, bajo la dirección de Brad… pic.twitter.com/OAIaIcU83H — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) July 4, 2023

¿De qué trata la película 2001: Odisea del espacio?

2001: Odisea del espacio es una película de ciencia ficción dirigida y producida por Stanley Kubrick. Se estrenó en abril de 1968. La historia inicia en la Tierra de la Edad de Piedra, ante la presencia de un misterioso obelisco negro los prehumanos descubren el uso de las herramientas –y de las armas– dando, violentamente, los primeros pasos hacia la inteligencia.

En 1999 los astronautas descubren otro misterioso obelisco negro en la Luna de la Tierra. Ya en 2001, entre la Tierra y Júpiter, la inteligente computadora HAL de la nave espacial comete un error que mata a la mayor parte de la tripulación humana, por lo que continúa asesinando para ocultar su error. Más allá del tiempo, el único sobreviviente del viaje a Júpiter asciende al siguiente nivel de humanidad.

El guion, basado en el relato The Sentinel (El centinela) de Arthur C. Clarke, fue escrito por Stanley Kubrick y el mismo Arthur C. Clarke, novelista y científico británico. Clarke optó por centrarse en los detalles de la expedición espacial, mientras que Kubrick prefirió crear una narrativa no verbal, donde los diálogos son mínimos y predomina la música para generar una interpretación propia en cada espectador.

2001: Odisea del espacio obtuvo cuatro nominaciones al premio Óscar, en las categorías Mejor director, Mejor dirección de arte, Mejor guion original y Mejores efectos visuales, de las cuales Stanley Kubrick ganó esta última gracias a su técnica fílmica de vanguardia.

¡Tómalo en cuenta! Para asistir al cine-concierto