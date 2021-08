Se acerca el estreno de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, la última película de Marvel. ¡Conoce todos los detalles!

Marvel Studios lanza su nueva película Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, con una épica aventura basada en un superhéroe del Universo Cinemático Marvel jamás antes visto. Una historia de valentía y fuerza que orgullosamente se convierte en la primera película de la productora protagonizada por un asiático.

La vigésima quinta película de Marvel Studios es ideal para los amantes de las artes marciales, para los que no se pierden ni una peli basada en comics, y para quienes disfrutan los espectaculares visuales y efectos especiales de las películas de acción. Pero antes de que te lances a su estreno —2 de septiembre en cines—, te hicimos una guía para entrarle a esta emocionante historia.

Sin spoilers: ¿De qué va la película?

La historia se centra en Shang-Chi, quien vive en San Francisco y trabaja como valet parking. Su vida cambia en el momento en que un grupo de asesinos le quita un collar que le regaló su madre cuando era joven. Shang-Chi y su mejor amiga Katy viajan a Macao, para advertir a Xialing, su hermana, que el peligro también se acerca para ella.



A medida que avanza la película, el protagonista debe enfrentarse al pasado que pensó que había dejado atrás, principalmente, cuando debe luchar contra la misteriosa y criminal organización de los Diez Anillos dirigida por su padre.

Características del personaje

El personaje principal de ‘Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos’ está basado en el cómic escrito por Steve Englehart y el artista Jim Starlin,quienes crearon esta historieta durante el apogeo del kung-fu en la cultura pop de los años 70.

Shang-Chi, interpretado por el actor chino-canadiense Simu Liu, basa sus poderes en habilidades de artes marciales. Además, su nombre lo dice todo, Shang-Chi significa en chino “aumento del espíritu”, por lo que parte de su potencial es la espiritualidad y la meditación para controlar su energía vital.

¿Qué pelis puedo ver para el contexto?

Recuerda que el Universo Cinematográfico de Marvel está conectado: todas sus películas se relacionan entre sí. Y aunque Shang-Chi no había aparecido en ninguna, sus enemigos sí. Puedes refrescar tu mente viendo otra vez la primera peli de Iron Man, en la que la organización de Los Diez Anillos fue responsable de secuestrar a Tony Stark con el objetivo de que fabricara armas para ellos.

También, pudimos ver a una versión falsa de ‘El Mandarín’, uno de los villanos de Shang-Chi, lo conocimos en ‘Iron Man 3’, se trata del personaje Trevor Slattery, quien en realidad era un actor contratado para hacerse pasar por el enemigo de Stark.

Acerca de la producción

Los productores de Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings aseguraron que para la película buscaron a un director que proyectora la historia sin estereotipos, que destacará la inclusividad, y que reflejará la conexión con el personaje asiático-americano. Es por ello que eligieron a Destin Daniel Cretton, estadounidense nacido en Maui, quien anteriormente dirigió El Castillo de Cristal, Buscando Justicia, Las vidas de Grace y otras producciones.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON MARVEL.