La última temporada de Luis Miguel, la serie, la precuela de El ejército de los muertos, los documentales de Madonna y Justin Bieber, y más estrenos, llegan a las plataformas de streaming durante el mes de octubre. ¿Listo para darles play?

Series de estreno para maratonear a gusto

Seinfeld – 1 de octubre, Netflix

Ve o vuelve a ver todas las temporadas de esta icónica serie. Jerry, Elaine, George y Cosmo hicieron de la nada lo más entretenido entre 1989 y 1998.

Asesino del olvido – 7 de octubre, HBO Max

Basada en la serie turca Sahsiyet. Muestra las historias entrelazadas de Pascual, un ex policía diagnosticado con Alzheimer, y Jimena quien tiene el mayor caso en su carrera policial. Con Damián Alcazar y Paulina Gaitán.

Batwoman – 13 de octubre, HBO Max

En la tercera temporada, Ryan Wilder (Javicia Leslie) ya se siente cómoda como Batwoman, pero enemigos conocidos, o nuevas versiones, llegan a Ciudad Gótica.

The guilty party – 14 de octubre, Paramount+

Kate Beckinsale interpreta a una periodista desacreditada que busca salvar su carrera. Así, se aferrará a la historia de una madre condenada a cadena perpetua por un terrible crimen que dice no haber cometido. Esto la meterá en líos con contrabandistas, mientras su vida personal también sufre.

Gunpowder – 14 de octubre, AcornTV

Mini-serie basada en el evento histórico la conspiración de la pólvora. Un complot organizado por un grupo de católicos ingléses para matar al rey Jacobo I. Ubicada en la Inglaterra de 1600, tiene como protagonistas a Liv Tyler y Kit Harington .

YOU – 15 de octubre, Netflix

Joe y Love regresan con la segunda temporada. Ya tienen un bebé y viven en los suburbios, pero eso no significa que él se deshaga de viejos hábitos.

Sé lo que hicieron el verano pasado – 15 de octubre, Amazon Prime Video

Serie basada en la película original de los 90. Ahora veremos a

Mi nombre – 15 de octubre, Netflix

Esta serie está hecha en Corea del Sur. Es un thriller dramático sobre una mujer que se infiltra en la policía para descubrir la verdad y vengarse.

Maya y los tres – 22 de octubre, Netflix

Serie animada. Una princesa guerrera de inspiración mesoamericana debe cumplir una antigua profecía para salvar a la humanidad de los dioses del inframundo. Elenco de voces: Kate del Castillo, Gael García Bernal, Diego Luna, y más.

Curb your enthusiasm – 24 de octubre, HBO Max

Larry David vuelve con esta versión exagerada de sí mismo. Humor, ironía y muchas risas. Son 10 episodios de la onceava temporada, uno cada domingo.

Insecure – 24 de octubre, HBO Max

Quinta y última temporada de esta serie sobre las experiencias de una mujer afro-americana (Issa Rae). Se estrenará un episodio cada domingo.

Chucky – 27 de octubre, Star+

Adaptación de la franquicia cinematográfica sobre el muñeco diabólico. Un episodio nuevo cada miércoles.

Luis Miguel, la serie – 28 de octubre, Netflix

Tercera y última temporada. Es momento de decirle adiós al Sol, pero no sin antes ver su romance con Mariah Carey, problemas de dinero, y cómo le ayuda su amigo Miguel.

Maradona, sueño bendito – 29 de octubre, Amazon Prime Video

Bioserie que mostrará la gloria, triunfos y retos a los que se enfrentó el futbolista argentino Diego Armando Maradona. Serán episodios semanales.

The bite – 30 de octubre, Paramount+

Sigue la vida de dos vecinas en una Nueva York que vive la nueva normalidad y la amenaza de una cepa mortal de un virus. La primera trabaja en telemedicina y tiene un matrimonio inestable, la segunda sufre para retener a su clientela de Wall Street.

Las películas de estreno que puedes ver en streaming

The many Saints of Newark – 1 de octubre, HBO Max

Precuela de la serie Los Sopranos. Nos lleva a conocer al joven Anthony Soprano mientras crece en una era tumultuosa para Newark. También veremos a su tío Dickie Moltisanti, figura influyente en su formación.

Culpable – 1 de octubre, Netflix

Jake Gyllenhaal interpreta a un policía degradado al servicio de emergencias. Ahí intentará salvar a una mujer angustiada, durante un día desgarrador, con revelaciones y ajuste de cuentas.

Matando cabos 2 – 1 de octubre, Amazon Prime Video

El Mascarita regresa con la secuela. Han pasado 17 años, y por fin sabremos en qué anda.

Violet Evergarden – 13 de octubre, Netflix

Película de anime en la que vemos a Violet y sus anhelos por volver a ver a su comandante.

Dune – 22 de octubre, HBO Max

Con Thimothée Chalamet y Zendaya, esta cinta de ciencia ficción nos lleva al planeta más importante del universo, donde hay una guerra por el poder.

The empty man – 22 de octubre, Star+

Thriller de terror sobrenatural. La desaparición de unos adolescentes de un pequeño pueblo podría estar relacionada con una aterradora leyenda local.

El ejército de los ladrones – 29 de octubre, Netflix

El productor Zack Snyder trae la precuela de El ejército de los muertos. Aquí una mujer misteriosa le propone al empleado de un banco robar cajas fuertes de máxima seguridad.

También hay documentales de estreno en streaming

Entre las estrellas – 6 de octubre, Disney+

Serie-documental de seis capítulos. Sigue al astronauta de la NASA y capitán Chris Cassidy en su última misión. Hay grabaciones en la Tierra y el espacio.

Madame X – 8 de octubre, Paramount+

Madonna presenta su película-documental sobre el Tour Madame X. El concierto que verás será el de Lisboa, Portugal, con muchos éxitos y un gran despliegue escénico. Promete una experiencia íntima única al mundo de la Reina del Pop.

Justin Bieber: Our world – 8 de octubre, Amazon Prime Video

Película-documental que sigue al popstar canadiense en su preparación para el show de fin de año de 2020. Incluye momentos personales con su esposa Hailey.

Pan y circo – 8 de octubre, Amazon Prime Video

Con escenarios en la Ciudad de México y Nueva York, esta serie-documental presenta más de Diego Luna cocinando y hablando con sus invitados sobre temas importantes para la sociedad, como el acceso a la salud.

La vocera – 8 de octubre, Netflix

Documental sobre María de Jesús Patricio, “Marichuy”, primera mujer indígena en postularse a la presidencia de México.

La creación de Malinche: Un documental de Nacho Cano – 12 de octubre, Netflix

Nacho Cano, sí, el de Mecano, muestra cómo está haciendo el musical Malinche en Madrid. Ensayos y todo lo que han afrontado en la preparación.

LEGO Star Wars: Historias aterradoras – 1 de octubre, Disney+

Poe, BB-8 y compañía exploran el castillo de Darth Vader mientras les cuentan tres historias de terror relacionadas con icónicos villanos de Star Wars y artefactos antiguos. Pero detrás de estoy hay un plan siniestro, y el grupo deberá escapar.

Hay alguien en tu casa – 6 de octubre, Netflix

Un asesino enmascarado ataca a los alumnos de la secundaria Osborne y expone sus secretos. Makani y sus amigos intentarán averiguar quién es, y detenerlo.

Muppets: La mansión hechizada – 8 de octubre, Disney+

Gonzo acepta pasar una noche en esa aterradora casa. Pero también verás a Kermit y la banda de Los Muppets, además de sonrientes y tenebrosos fantasmas.

Hipnótico – 27 de octubre, Netflix

Jenn siente que su vida personal y profesional están en pausa, y acude al hipnoterapeuta. ¿Las consecuencias? Termina atrapada en un juego mental con terribles consecuencias.

Para más en el mes del terror, Star+ estrenará Angel (6), Salem (13), y What we do in the shadows (13).

Como podrás darte cuenta este octubre viene recargado con muchos estrenos en todas las plataformas de streaming, ¿ya checaste cuáles vas a ver de un jalón?