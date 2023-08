Hospédate en un platillo volador en OVNI Guadalupe Airbnb, una experiencia galáctica que debes vivir una vez en tu vida.

Vive una experiencia de otro planeta y hospédate en un platillo volador en OVNI Guadalupe Airbnb. Sí, es momento de reconectar con tu ser galáctico.

Le hayas creído o no a Jaime Maussan, lo cierto es que ahora nadie puede negar la existencia de los seres extraterrestres, entonces… ¿por qué sonaría tan descabellado hospedarte en un platillo volador en 2023? No, ya no lo es. Sé parte de una experiencia galáctica única de reconectar con tu ser, tus sentidos y la naturaleza en Valle de Guadalupe.

Jacuzzi y exterior del hospedaje / Foto: OVNI Guadalupe Airbnb

¿Qué ofrece OVNI Guadalupe Airbnb?

De acuerdo al anfitrión de este hospedaje, las mascotas son bienvenidas. Así que relájate y desconecta en este UFO único con vistas increíbles del épico valle de Guadalupe. El alojamiento incluye:

Vista del Valle de Guadalupe 360 grados en un hospedaje único. Se trata de una cabaña futurista y minimalista en un ecosistema semi desértico con fauna silvestre.

grados en un hospedaje único. Se trata de una y minimalista en un ecosistema semi desértico con fauna silvestre. 1 cama queen size con vista panorámica al valle.

con vista panorámica al valle. 16 ventanas con un paisaje diferente.

Comedor, cocina, mesas de comedor y jacuzzi con calefacción .

. Conexión Wifi .

. Estacionamiento gratuito en instalaciones.

en instalaciones. Jardín privado, con valla en todo el perímetro.

Cámaras de seguridad en la propiedad.

Vista a los viñedos.

Sala y baño / Foto: OVNI Guadalupe Airbnb

¿Cuáles son las recomendaciones para los huéspedes?

En la oferta de OVNI Guadalupe Airbnb, se recomienda llevar ropa abrigadora y zapatos cómodos al hospedaje de la cabaña. El clima es templado por la mañana y por la noche, pero caluroso durante el día. Si vas a llevar a tu mascota, comunícalo antes que el anfitrión prepare el ambiente adecuado. Por otro lado, UFO Guadalupe no es accesible para discapacitados.

Ten en cuenta que los caminos para llegar a UFO son caminos de tierra y colina empinada. Cada coche ha sido capaz de llegar al lugar, no obstante, se sugiere tener en cuenta esta información para decidir qué auto usar. Cabe destacar que, UFO Guadalupe fue construido y diseñado por el arquitecto Jose Cailo Ceniceros, siguiendo los principios de la arquitectura orgánica y buscando crear espacios fuera de lo convencional.

¿Cuánto cuesta hospedarse?

El alojamiento entero de este platillo volador corresponde a 4 huéspedes, 2 habitaciones, 2 camas y 1 baño por un costo de $7200 por noche, lo que incluye todos los servicios antes mencionados.

Dónde: Francisco Zarco (Valle de Guadalupe), Baja California, México. Se muestra la dirección exacta una vez que reserves.

Costo: $7200 por noche