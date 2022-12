Las playas más cercanas a la CDMX cuentan con mucho encanto y precios accesibles para tu siguiente escapada. ¡Conócelas!

Las playas más cercanas a la CDMX cuentan con mucho encanto y precios accesibles para tu siguiente escapada. ¡Conócelas!

Con tanto frío en la capirucha, ¿a poco no se antoja una escapada para disfrutar del sol y del mar? Afortunadamente, no necesitamos tomar un avión para hacer realidad esta fantasía; como prueba de ello, aquí te presentamos algunas de las playas más cercanas a la CDMX, las cuales ofrecen hermosas vistas, actividades ecoturísticas, ambiente cálido y precios accesibles para tu bolsillo. ¡Prepara las maletas!

Checa también: Planea las vacaciones: puentes y días festivos de 2023

Estas son las playas más cercanas a la CDMX

1. Tecolutla (Veracruz)

A tan solo 321 kilómetros desde la capital, Tecolutla en Veracruz constituye una excelente opción para agarrar el auto y desconectarse en corto del bullicio de la capital. Se trata de una costa con aguas muy limpias y tranquilas, ideal para acudir con toda la familia y darte un chapuzón.

Además, en los alrededores encontrarás muchas actividades y opciones recreativas, como paseos en cuatrimotos, tours en lancha, visitas al acuario de Tecolutla y recorridos por los manglares. A ello se suman los campamentos de liberación de tortugas que suelen tener lugar durante los meses cálidos.

Un plus de este pintoresco rincón de Veracruz es que el precio de sus hospedajes no suele ser tan elevado como en otros puntos del país; en efecto, hay hoteles con habitaciones por menos de $500 y hasta $1,500 por noche, así como spots económicos para acampar cerca del mar. Pero si estás buscando un poco más de confort, te recomendamos checar las opciones de hospedaje con anticipación, ya que así encontrarás precios más accesibles.

Cómo llegar: Toma la carretera México-Tizayuca hacia Pirámides; después, sigue hacia Acolman y toma el Libramiento Pirámides/Mex132 rumbo a Poza Rica. En Méx-180 toma la salida hacia Tecolutla.

El tiempo aproximado de viaje es de 3 horas con 49 minutos y el costo aproximado por casetas y gasolina es de $1,200 (ida y vuelta). También existen corridas de autobuses desde la Central México del Norte desde $450; sin embargo, el traslado puede durar más de seis horas, así que evalúa estas consideraciones antes de planear tu viaje.

2. Tuxpan (Veracruz)

A tres horas y media desde la capital se encuentra este increíble lugar que se destaca por la belleza de sus playas, las cuales se extienden por casi 40 kilómetros. Algunas de las más destacadas son la Playa Villamar, Cocoteros, Azul y San Antonio, en donde encontrarás muchas opciones de hospedaje y un ambiente familiar, ya que las olas no son muy elevadas y el agua no es tan profunda.

Si quieres llevar tu vacación a otro nivel, puedes aprovechar tu visita por la zona para visitar Cabo Rojo e Isla de Lobos, dos sitios llenos de belleza en los que podrás entrarle al snorkeling y al buceo.

En cuanto a los hospedajes, encontrarás una amplia gama de opciones para todo tipo de necesidades y bolsillos; hay noches de hotel desde $650 hasta hospedajes con piscinas y vistas al mar por arriba de los $2,000. Para que encuentres un mejor precio, checa tus opciones y haz tu reserva con anticipación.

Cómo llegar: Toma la carretera México-Tizayuca hacia Pirámides; después, sigue hacia Acolman y toma el Libramiento Pirámides/Mex132 rumbo a Tuxpan.

El tiempo de viaje ronda las 4 horas con 10 minutos y el costo aproximado es de $1,420 de ida y vuelta considerando las casetas y la gasolina. Hay autobuses desde la Central México Norte que pueden llevarte al centro de Tuxpan por $540 aproximadamente y realizan su recorrido de ida en cuatro horas.

Tal vez te interese: De ida y vuelta: 10 escapadas rápidas para salir de la CDMX por un día ☀️

3. Playa Barra Vieja (Guerrero)

Hacia el sur de la CDMX también encontrarás hermosas playas para relajarte y lanzarte en corto durante tu fin de semana libre. Una de ellas es Playa Barra Vieja Acapulco, un lugar en el que te encontrarás con el mar abierto y con los encantos del Océano Pacífico.

A diferencia de otros puntos de la zona, la playa Barra Vieja tiene un ambiente tranquilo, alejado del bullicio y bastante familiar. Allí puedes montar a caballo, pasear en cuatrimoto, o bien, descansar en una hamaca junto a la orilla del mar; también tienes la posibilidad de visitar en lancha su laguna y visitar su campamento tortuguero.

Además de ofrecer un paisaje más natural a sus visitantes, también es una de las playas más económicas del lugar, ya que está separada de la gran zona hotelera de Acapulco. Eso sí, te recomendamos ampliar tu búsqueda de hospedaje a los alrededores de la zona para encontrar precios desde los $450 por noche.

Cómo llegar: Toma la Autopista México-Cuernavaca y continúa por México 95D hacia Acapulco. Más adelante, dirígete hasta Punta Diamante y sigue las indicaciones hacia Barra Vieja.

El tiempo de traslado aproximado es de 4 horas y 20 minutos. Por su parte, el estimado en gasolina y casetas por el viaje redondo en auto es de $1,496 pesos. Desde la Central de Autobuses TAPO y Taxqueña encontrarás autobuses con corridas por menos de $370 pesos según las fechas y demanda. ¡Arma tu plan con anticipación para obtener mejores precios!

"El número total de playas en el hermoso Acapulco es de 25, entre ellas: Las Hamacas, Hornitos, Caleta Tamarindos, Del Morro, Playa Bonfil, , La Angosta, Pie de la Cuesta, Revolcadero, Tres Vidas, Barra Vieja, Punta Diamante y la Quebrada.



¿Qué esperas para visitarnos? pic.twitter.com/Yj2F6KLW9h — Hotel Elcano (@hotelelcano) December 6, 2022

4. Costa Esmeralda (Veracruz)

Este paraíso natural cuenta con aguas de hermosos colores verdes y azules que debes visitar sí o sí. Ubicado a 339 kilómetros desde la capital, este hermoso spot es perfecto para relajarte bajo el sol, disfrutar de las olas y entrarle a diversas actividades como los paseos en kayak.

A lo largo de la costa, encontrarás diversas playas llenas de personalidad y vida: algunas de ellas son Playa Oriente, Monte Gordo, Casitas y La Vigueta. Asimismo, hallarás opciones hoteleras para todo tipo de gustos y necesidades, desde los hoteles más económicos hasta los hospedajes de 4 estrellas.

Cómo llegar: Desde la carretera México-Tizayuca dirígete hacia Pirámides; después, sigue camino a Acolman y toma el Libramiento Pirámides/Mex 132 rumbo a Poza Rica. Desde ahí, sigue la carretera rumbo a Veracruz y estarás en Costa Esmeralda.

El tiempo aproximado de viaje es de 4 horas con 15 minutos y el costo aproximado por casetas y gasolina es de $1,300 (ida y vuelta). ¡Organízate con tus cuates o familia para que el viaje te resulte más económico!

5. Barra de Cazones (Veracruz)

Al norte de Poza Rica se encuentra este bonito lugar que te hará conectar más de cerca con la naturaleza. En Barra de Cazones no solo podrás encontrar hermosas playas con ambiente tranqui y familiar; aquí también tendrás la oportunidad de contemplar su emblemático faro y entrarle a diversos deportes y actividades ecoturísticas: como el buceo, el snorkeling, el rappel y los paseos en kayak.

Cabe destacar que también es un excelente punto para avistar aves y diversas especies marinas, así que no olvides llevar tu cámara contigo. Los hospedajes de la zona también son un plus, ya que no son tan elevados como en otras partes de la región; en efecto, puedes rentar una casa completa por menos de $2,000 por noche.

Cómo llegar: Por la carretera México-Tizayuca dirígete hacia Pirámides; posteriormente, sigue camino a Acolman y toma el Libramiento Pirámides/Mex132 rumbo a Poza Rica. Desde ese punto, dirígete rumbo a Cazones y pronto estarás en las playas de la zona.

El tiempo aproximado de viaje es de 4 horas con 10 minutos (con una distancia de 300 Km) y el costo aproximado por casetas y gasolina es de $1,200 (ida y vuelta).

🤗😍Amanecer en Barra de Cazones #Veracruz❤️📸Patty Martinez Chavero pic.twitter.com/F17gUqQ14j — Love Veracruz (@love_veracruz_) October 26, 2020

Cuéntanos, ¿cuál de estas playas más cercanas a la CDMX vas a visitar en tus siguientes vacaciones? Antes de que te vayas, échale un ojo a: ¡Como en tus sueños! 7 increíbles casas del árbol en las que puedes hospedarte ⛺.