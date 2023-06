Si te tocó vivir los años 1990 recordarás que la contracultura fue un elemento importante para una generación de escritores y artistas que se abrieron lugar en el panorama internacional.

Buenos Aires no fue la excepción, y acá te platicamos un poco sobre la historia de un venue que fue el protagonista de la contracultura bonarense, la promoción de la diversidad sexual y el desarrollo literario y artístico de la capital argentina, de esto nos platica Abril Castro, curadora de la exposición “Belleza y Felicidad”, una monografía sobre una antigua estética en un barrio bonarense que se vonvitrió en uno de los espacios más simbólicos de la movida artística, y que hoy resume su historia en una exposición en el Museo del Chopo de la Ciudad de México.

También en este episodio platicamos con nuestros amigos de We are the robots, una empresa 100% mexicana dedicada al desarrollo web y soluciones digitales en la CDMX. Eduardo Ortiz-Ramirez, CEO&Founder de WATR nos platica sobre el panorama del desarrollo digital en México, la educación digital y los retos y ventajas de las tecnologías digitales. Desde su visión nos ayuda a construir un panorama sobre el ecosistema de las tecnologías digitales en nuestro país desde diversas aristas, una entrevista que debes escuchar si te interesa el tema tecnológico.

Y también las recomendaciones de nuestra Cafenauta Erika Leal, del departamento de promoción de Ibero 909 FM, con las mejores recomendaciones y tips para explorar esta ciudad en la víspera del verano más caliente de nuestra historia reciente.



Esto y más todos los miércoles en punto de las 4pm por Ibero 909 FM y por www.ibero909.fm

Escucha este episodio en plataformas de pódcast.