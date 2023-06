Regresó el Turi Cervecero a la CDMX, un recorrido guiado por cervecerías artesanales con mucha historia y sabores únicos.

Lánzate al Turi Cervecero, un recorrido en el que se reparten muchas chelas frías y, de paso, conoces la magia detrás de la cerveza artesanal.

Para este calor, unas chelas bien frías por favor; y qué mejor festejo que el regreso del Turi Cervecero a la Ciudad de México. Este tour llegó para cautivar a tu paladar con los distintos sabores y personalidades de cervezas artesanales mexicanas en su presentación tradicional.

¿Qué incluye el Turi Cervecero?

Se trata de una experiencia que puedes disfrutar con tu grupo de amigos más íntimo y créenos, no la olvidarás. Incluye un recorrido guiado por cuatro cervecerías de la Ciudad de México con mucha historia y cautivadoras por el sabor de su cerveza artesanal, además de la degustación de estas (una por cada parada). El tiempo estimado en cada cervecería es de 45 minutos aproximadamente.

¿Cuándo es el tour?

Hay varias fechas así que no tienes excusa para no asistir y pasártela chido. Cáele el viernes 23, sábado 24 y viernes 30 de junio, o también el sábado 1 de julio. El tour de sabores no para, por lo que debes estar atento a la reactivación de su agenda.

¿Dónde se compran los boletos para la experiencia?

Puedes reservar tu boleto Turi Cervecero aquí, en la página oficial de Turibus. Cabe destacar que este tour no está disponible para menores de edad.

¿Cuándo cuesta el Turi Cervecero?

El boleto por adulto o persona tiene un costo de $499.

Turi Cervecero arranca su primera parada en Reforma 222 / Foto: Turi Cervecero Facebook

¿Cuáles son los horarios de salida?

Las salidas para este evento parten desde Reforma 222, en la CDMX. Los viernes a las 18:30 y sábados a las 17:00 horas. El tour tiene una duración de 4 horas.

Dónde: Reforma 222. Avenida Paseo de la Reforma 222, Juárez, Cuauhtémoc, CDMX.

Horarios: viernes a las 18:30 y sábados a las 17:00.

Costo: $499 por persona.