1. Rood Garden San Jerónimo

Esta terraza al sur de la Ciudad de México ofrece desayunos, comidas, cenas y brunch al aire libre. Su vista hacia el segundo piso, la bandera de San Jerónimo y los árboles que la acogen es formidable para cualquier momento del día gracias a su fresca brisa desde las alturas.

Lánzate por su barra de mimosas ilimitadas por 195 pesos, además de sus delicias de mar y tierra. Desde un ceviche de pescado estilo Ixtapa o marinado con limón, hasta una deliciosa crema de frijol al epazote, queso fresco y julianas de tortilla.

Dónde: Galería Plaza San Jerónimo en Avenida Contreras 300, 6to piso, San Jerónimo Lídice.

Horarios: Lunes a sábado a partir de las 9 am, y los domingos hay brunch modalidad buffet de 10 am a 5 pm.

Costo: Desayunos desde los 75 pesos, comidas hasta los 200 pesos hasta una bebida caliente por 55 pesos.

Accesibilidad: Es pet friendly el último domingo de cada mes.

Reservaciones: 55 5377 6418 / 55 2259 9350.

2. Bistró 83

Cocina clásica mediterránea en pleno corazón de San Ángel, Bistró 83 fue creado en 2009 implementando una nueva ingeniería de cocciones al alto vacío a temperaturas constantes e ingredientes frescos. Su terraza para comer y beber te transportará fuera del bullicioso de la CDMX.

De hecho, su jardín es uno de sus más grandes atractivos. Puedes comer en la calidez de su ambiente y regocijarte con la arquitectura del lugar. Si corres con suerte puedes disfrutar de su comida y tragos con conciertos en vivo, durante alguno de los eventos que ocurren aquí.

Dónde: Amargura 17, San Ángel.

Horarios: Lunes a Sábado: Desayunos 8 am a 12 pm I Comida de 2 pm a 6 pm I Cena de 8 pm a 11 pm. Domingo: Desayunos de 8 am a 12 pm I Comida 2 pm a 6 pm.

Reservaciones: 55 5616 4911 / 55 5616 5497

3. Madre Café

Por si aún no queda claro, esta terraza en el corazón de la Roma es pet friendly. Este restaurante bar ofrece desayunos y cenas desde que abrió sus puertas en 2009. La carta es variada: desde deliciosos postres y pizzas al horno hasta un buena paella.

El concepto de Madre Café está pensado para pasar un buen rato a cualquier hora del día, desde disfrutar un desayuno en el jardín de la casa, o divertirte en la noche en el bar con buena música.

Dónde: Calle Orizaba 131, Roma Norte.

Horarios: Lunes, martes, miércoles y domingos de 8 am a 12 am; jueves, viernes y sábados de 8 am a 2 am.

Costos: Desde unos hotcakes rellenos de nutella, compota de plátano y miel de maple por 150 pesos, hasta unos tacos de camarón en tortilla de harina con crema de limón y mix de coles por 275 pesos.

Reservaciones: 55 6141 2847

4. Botánico

En medio de un jardín atípico de cactáceas y otras plantas, en Botánico se respira aire fresco. Sus chefs combinan ingredientes locales y técnicas versátiles para crear una cocina moderna en un menú para todos aquellos que gustan del arte del buen comer. ¿Una hamburguesa y papas a la francesa doradas para empezar?, claro que sí.

También éntrale a su milanesa de pollo o de res, lleva de polvo de setas que le da un sabor especial. O si buscas un plato de mar puedes optar por su carpaccio de camarón. Lleva un toque de pistache y yuzukosho, insignia de este oasis.

Dónde: Alfonso Reyes 217, Condesa.

Horarios: martes a domingo de 1 pm a 11 pm (restaurante) y de 6 pm a 1:30 am (bar)

Reservaciones: 55 5271 2152

5. Magda

Magda es el nuevo restaurante del chef Mario Espinosa que te hará creer que saliste de la ciudad. Su terraza es vegetación pura y está rodeada por paredes coloniales que juegan con una decoración moderna, con spots elegantes. Este lugar conquista a cualquiera, hasta al más exquisito.

Se trata de un espacio con más de 400 años de historia que antes era el huerto del Convento del Carmen donde las monjas cosechaban los ingredientes que más tarde usarían para sus alimentos.

Dónde: Museo del Carmen 4, San Ángel, Álvaro Obregón.

Horarios: Lunes a sábado de 9 am a 11 pm; domingos de 9 am a 6 pm

Reservaciones: 55 1689 6073

6. Desierto Norte

Si de aire puro se trata, esta terraza para comer y beber en el Desierto de los Leones es el espacio que estabas buscando. Carbón y parrilla en el bosque es lo que encontrarás en el menú creado por Javier Tellez para Desierto Norte en un ambiente casual, habitado para propiciar un picnic, con bancas de madera y la música que emite la naturaleza.

Tienen una interesante selección de vinos, cerveza artesanal y comida que apapacha el alma. Pide su mini hamburguesa al pie de la montaña, sus verduras a la parrilla, su fabuloso jocho o sus clásicas costillas torreón al carbón.

Dónde: Valle de las Monjas s/n San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa de Morelos.

Horarios: Miércoles a viernes de 10 am a 4:30 pm; sábados y domingos de 9 am a 4:30 pm.

Operan sin reservaciones y son pet friendly.

7. Lago Restaurante

Encuéntrate con la naturaleza con esta terraza para comer un menú concebido por Micaela Miguel que busca llevar la granja a la mesa. Empieza por pedir un aguachile de camarón en salsa habanero tatemado, con aguacate; para acompañarlo con un exprimido de mandarina.

El Lago Restaurante es una leyenda viva de la CDMX que encanta por su arquitectura moderna, asombrosa vista desde sus ventanales de cristal, arte e historia. Lago/Algo nace de un proceso de arqueología y reactivación que se llevó a cabo entre 2020 y 2021 para rescatar uno de los edificios más icónicos de la capital.

Dónde: Lago Mayor, II Sección Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo.

Horarios: Lunes a domingo de 8:30 am a 7:00 pm

Accesibilidad: Rampas para silla de ruedas

8. Restaurante Piantao

Este restaurante argentino tiene una de las terrazas más cool para comer y beber en la CDMX. Está rodeada de árboles y vegetación pura, sobre un techo de madera propicio para las temporadas de lluvia. Disfruta de su carta de vino y exquisito menú al son de su agradable vista.

No puedes dejar ir sus cortes de carne y empanadas fritas, además de su pasta hecha artesanalmente y sus postres, entre ellos el pionono cargado de dulce de leche.

Dónde: Avenida San Fernando 649, Local I, Plaza Cuicuilco, Inbursa.

Horarios: Lunes, martes, miércoles y sábado de 1 pm a 11:30 pm; viernes de 12 am a 11:30 pm; y domingo de 1:30 pm a 7 pm. Incluye servicio a domicilio.

Reservaciones: 55 5424 0012

9. La Pause

Esta terraza para comer y echarte unos drinks al aire libre nos encanta. Se trata de un restaurante que es a su vez una galería de arte y librería. Sí, si buscabas un apacible espacio, ya lo encontraste.

La Pause es una tranquila casa en Coyoacán de estilo colonial, que ofrece una cocina internacional con un toque de cocina mexicana. Prueba su menú que va desde unas empanadas de carne y arrachera con papa al horno hasta un chile relleno de huitlacoche y queso de cabra.

Dónde: Avenida Francisco Sosa 287, Santa Catarina, Coyoacán.

Horarios: Martes a domingo de 8:30 am a 7 pm

Costos: Sus desayunos van desde los 63 pesos por una empanada de humita o dulce hasta un lomo al cilantro con pescado blanco en salsa cremosa de cilantro por 377 pesos.

Reservaciones: 55 5658 6780 / 55 5658 6891

10. La Buena Barra

Este restaurante sobre Avenida Mazaryk tiene una terraza para comer y echarte unos drink que es una joya. Situada en un tercer piso y a cielo abierto se ofrece como una cantina contemporánea donde encontrarás desde un rib eye con portobello y chiles toreados; y costra de queso y papa, hasta un cheesecake con macadamias y caramelo.

Dónde: Esq, Aristóteles 124, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo.

Horarios: Martes a sábado de 12:30 pm a 2 am; de domingo a lunes de 12:30 pm a 12 am.

Reservaciones: 55 5280 6699