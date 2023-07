Lánzate a la experiencia inmersiva de Sex and the City CDMX. Te decimos dónde, cuándo y cómo serie Carrie Bradshaw por un día.

Revive escenas de Carrie Bradshaw con Mr. Big bajo las icónicas escaleras de Nueva York en la experiencia inmersiva de Sex and the City CDMX; aquí los detalles.

No hace falta volar a Nueva York para ser parte de la icónica serie adolescente, que ya tiene 25 años desde su creación. Sí, Sex and the City CDMX es una realidad. En esta experiencia inmersiva 100% gratuita podrás sacarte las fotos más chidas para tu Instagram en spots emblemáticos de la serie de televisión protagonizada por Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

¿Dónde puedo vivir la experiencia Sex and the City CDMX?

Siéntete Carrie Bradshaw por un día y cáele con tu grupo de amigxs a un lado del Mercado Juárez, en la calle Turín, entre Abraham González y Bucareli, en un horario de 12:00 a 20:00 horas. Recuerda llevar tu outfit más cool para posar la salida de la casa en Carrie, una simulación de la que se encuentra el 66 de Perry Street, West Village de Nueva York.

Miranda Hobbes en Famous Original Ray’s Pizza / Foto: HBO

Y claro, tampoco podía faltar la ruta gastronómica en photo opportunities. Así que ve por una margarita y una pizza en el set recreado de Famous Original Ray’s Pizza, que aparece en el episodio 2 de la serie en el que Miranda Hobbes tuvo una cita con su entonces novio Steve Brady. Sí, en la que se robó un trozo de su pizza.

Lo anterior se trata de un guiño que entenderá solo para verdadero fanático, y que fue una de lecciones que aprendimos gracias a Sex and the City, que ahora continúan en una versión diferente del clásico con And Just Like That a través de HBO.

¿Hasta cuándo será el evento?

Disfruta de esta actividad al aire libre, que también anuncia la segunda temporada de And Just Like That, el 2, 6, 7, 8 y 9 de julio.

Dónde: Calle Turín, entre Abraham González y Bucareli, Centro, CDMX.

Cuándo: 2, 6, 7, 8 y 9 de julio

Horarios: 12:00 a 20:00

Costo: Gratis