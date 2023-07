Rosa Pastel es actualmente más que una canción de Belanova o Peso Pluma, es el retrato de la realidad de muchos mexicanos.

Rosa Pastel, canción de Belanova, recientemente se convirtió en parte de un trend en la red social TikTok en la que millones de mexicanos comparten un aspecto triste de su vida, enfocado principalmente en los sueños que no pudieron cumplir.

Esta tendencia resultó ser una de las más tristes de internet, no solo por lo que los usuarios comparten, sino porque refleja la realidad laboral que viven millones de personas en nuestro país.

Checa también: ¡Mil campanas suenan en nuestro corazón! Moenia dará concierto único en CDMX

¿De qué va el trend Rosa Pastel de TikTok?

El trend Rosa Pastel de TikTok muestra videos donde los usuarios comparten una foto del pasado explicando cuál era su sueño y después fotos de su situación actual y que no tiene nada que ver a lo que soñaban.

Sueños que no se cumplieron no por no echarle ganas, sino por la falta de oportunidades a las que se han tenido que enfrentar, pues muchas de esas personas demuestran incluso que tienen estudios, posgrados, pero que terminan laborando en trabajos que no van con lo que estudiaron.

El crecimiento de esta tendencia ha puesto sobre la mesa el hecho de que son muchas las personas que viven esta realidad, lo que significa que no es culpa de las personas no alcanzar sus sueños, sino del sistema en el que vivimos.

Foto: @doriball

¿Por qué Rosa Pastel de Belanova?

La razón por la que el trend usa la canción Rosa Pastel de la banda mexicana de electropop Belanova es por una parte específica de la letra y que hace match perfecto con la situación que se explica en los videos.

“Ella se fue un abismo y tú no eres aquel que prometió sería mi superhéroe y que, todo acabo no queda más…”.

La rola fue lanzada en 2005 y es parte del álbum Dulce Beat, el segundo trabajo discográfico de la banda mexicana.

¿Ya habías visto el trend? ¿Te sientes identificado?

Si buscas qué hacer en CDMX, suscríbete a nuestro Newsletter.