El verano está por terminar y seguramente ya te diste el tiempo de dar un rol a la playita o fuera de la ciudad. Ahora es tiempo de gozar la CDMX al máximo y más aún de aquellas actividades que pronto se despiden de tierras chilangas. Por ejemplo, la exposición del Urs Fischer, que la ha roto a lo grande en el Museo Jumex, que es uno de los destinos favoritos en la ciudad y ha sido todo un hit en Instagram. ¡No nos digas que no tienes una foto ahí!

Seguro que ya te has cruzado más de una vez con fotos de la expo que alberga este museo, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo. Pero ponte trucha, porque “Urs Fischer: Lovers” ya mero se va de la capirucha el próximo 18 de septiembre.. Si de plano no sabes de qué va la expo, pero te dan ganas de lanzarte, acá te damos unas buenas razones para que no dejes escapar la oportunidad de ver el trabajo del artista suizo en el Museo Jumex.

Lo que no te puedes perder de Urs Fischer: Lovers

Se trata de su primera exhibición en Latinoamérica y reúne sus mejores obras de los últimos 25 años. También cuenta con algunas piezas que fueron creadas específicamente para esta expo. Urs Fischer es uno de los grandes exponentes del arte moderno, pues se ha desempeñado en casi todas las disciplinas:escultura, fotografía, dibujo, pintura y algunos otros que son interdisciplinarios

Uno de las obras imperdibles y que se está perfecta para que tomes una foto rompedora para tu perfil es Melody, una instalación que muestra gotas de lluvia cuyos colores tienen un gradiente entre el negro y diversos colores pasteles. Esta tormenta de arte ocupa un cuarto completo y es algo sorprendente.

Probablemnete te hayas cruzado en los perfiles de tus amix con varias fotos junto a la pieza Lovers 2, una escultura que fue creada exclusivamente para la visita de Fischer al Museo Jumex. Esta obra abstracta dialoga directamente con la arquitectura del recinto y los edificios adyacentes, pues se encuentra en el patio en contacto con la ciudad.

Las obras de las que te hablamos antes son grandes e impactantes, pero también puedes encontrar otras de tamaño más convencional pero igual de disruptivas, casisurrealistas como lo es Cosas, escultura creada en 2017 y que presenta un rinoceronte plateado de tamaño natural pero con objetos que nada tienen que ver con el animal de la sabana africana y que se adhieren a su piel como si fuera un imán. Entre ellas podemos ver una pala, una mesa, una escalera e incluso la puerta de un carro. Creada con acero y aluminio principalmente, esta pieza es de las joyitas de la expo.

Otra pieza imperdible que se exhibirán hasta el 18 de septiembre en el Museo Jumex es Noisette, una lengua de plástico que emerge de la pared creada en 2009 y que se encarga de recibir al visitante con un “lengüetazo” conceptual que le indica al espectador que ésta será una muestra que haga cuestionar los conceptos artísticos. Un par de esculturas, Eugenio & Esthella y Kembra & Spencer, hechas de cera y que se han ido derritiendo desde el día que se inauguró la muestra el 2 de abril del presente año ¿en qué estado se encontrarán hoy?

Si bien Urs Fischer: Lovers ya es tremenda razón para darte la vuelta por el Museo Jumex, también es importante reconocer que el edificio en sí mismo es una obra de arte que puedes visitar este verano (y siempre que sea posible, la neta). El diseño del recinto estuvo a cargo del arquitecto David Chipperfield y el museo es su primera obra en Latinoamérica. Desde hace 9 años, esta institución ha sido el hogar de la colección personal de Eugenio López Alonso y actualmente se ha convertido en un espacio de experimentación para consolidar el arte contemporáneo a nivel nacional.

Recuerda que tienes hasta el 18 de septiembre para lanzarte a ver “Urs Fischer: Lovers”.

Museo Jumex

Dónde: Miguel de Cervantes Saavedra 303, Colonia Granada

Teléfono: 55 5395 2615

Servicio: https://www.fundacionjumex.org/

Horario: Martes a viernes 10:00 – 17:00, Sábado 10:00 – 19:00, Domingo 10:00 – 17:00 cierra los lunes

Precio: Entrada libre

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON MUSEO JUMEX.