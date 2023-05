En junio podrás ver películas de terror en Xochimilco en honor a las obras del escritor Lovecraft. Te contamos los detalles.

Las obras de Lovecraft serán las encargadas de tu próximo insomnio durante el campamento para ver películas de terror en Xochimilco. Checa cuándo y dónde vivir la experiencia repleta de películas.

Entre un silencio fúnebre y terrenos flotantes, se llevará a cabo el Festival Noctambulante Lovecraftiano, que tiene películas de terror para proyectar en Xochimilco en homenaje a Howard PhillipsLovecraft, escritor americano destacado del género de horror. Para tal aventura, viajarás en una trajinera de noche para acampar en una chinampa donde será la proyección de películas basadas en adaptaciones de sus obras más icónicas.

Conoce más planes chidos en CDMX: Suscríbete al newsletter de Chilango

Entre ellas están: Reanimator, de Stuart Gordon; The Call Of Cthulu, de Andrew Leman; The thing, de John Carpenter; The Color From Outer Space, de Richard Stanley; The Dunwich Horror, de Daniel Haller; Dreams in The Witch-House y Dagon, de Stuart Gordon; The Whisperer in Darkness, de Sean Branney; In the Mouth of Madness, de John Carpenter, y The Void, de Jeremy Gillespie, además de funciones sorpresa.

La proyección de películas de terror en homenaje a Lovecraft será el próximo 17 de junio en una chinampa.

¿Cuándo será el festival de cine de terror en Xochimilco?

De acuerdo a Noctambulante, el Festival será el próximo sábado 17 de junio a partir de las 16:00 horas.

¿Dónde será?

Cáele a la Chinampa de La Llorona en la siguiente ubicación: Anillo Periférico 7695, Parque Ecológico de Xochimilco, Cuemanco. Como referencia, el acceso es por el embarcadero del Parque Ecoturistico Michmani y frente a la pista de canotaje Virgilio Uribe.

También te puede interesar: Festival del cine europeo en la Cineteca

Howard PhillipsLovecraft, escritor estadounidense.

¿Cuánto cuesta la entrada?

Hasta el 16 de mayo, la entrada individual costará 450 pesos, si vas en pareja 750 pesos y el paquete familiar por 2,100 pesos (6 boletos). Del 17 de mayo hasta el 2 de junio el precio individual costará 480 pesos, el de parejas 800 pesos y el familiar 2,200 pesos. Del 3 al 16 de junio el costo individual será por 500 pesos, el de parejas 850 pesos y el familiar por 2,400 pesos.

En tanto, si decides ir el mismo día del evento; deberás pagar por un boleto 520 pesos, en parejas 900 pesos y en familia 2,500 pesos. Puedes reservar al siguiente número de WhatsApp: 52 55 7350 7580, ya que el cupo es limitado a 300 personas.

¿Qué llevar al festival de cine de terror en Xochimilco?

Los organizadores del evento sugieren llevar una casa de campaña y sleeping bag, ya que el boleto solo incluye: el traslado en la canoa al campamento en viaje ida y regreso, el acceso a las dos zonas de camping y todas las funciones de las dos áreas de proyección en la chinampa.