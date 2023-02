En la Ciudad de México existen muchísimos lugares que puedes disfrutar gratis, sé original y escoge los mejores para ir con tu morra.

No importa la app de citas que utilices, sabemos que la creatividad tiene bajones (y el bolsillo también), por eso checa estos lugares en CDMX para enamorar gratis.

Deslizar a la derecha o a la izquierda en una aplicación de citas conlleva al siguiente paso: ¿Qué haces hoy?, ¿dónde nos vemos? y, cuando estamos en pareja, saber dónde ir resulta más fácil, porque seamos sinceros: en la vorágine de una app, las citas pueden ocurrir la misma semana y a, veces, ni la creatividad ni el presupuesto da para tanto. Relaja, y échate un clavado a estos lugares gratis en la CDMX.

También te puede interesar: Actividades de fin de semana en CDMX

Un rol por el Parque Tezozomoc

Ubicado en los límites de la Alcaldía de Azcapotzalco, esta parque recrea el paisaje del Valle de México de la época prehispánica y tiene un réplica del lago de Texcoco. Al centro del lago, en una isla, verás el águila devorando a la serpiente. Este maravilloso lugar cargado de naturaleza debe su nombre al gobernante mexica Tezozómoc, quien nació en el año 1427.

Una joya en CDMX que incluye espacios de descanso, juegos, pistas de patinaje, teatros al aire libre, museos como el interactivo de Tezozómoc y el de Azcapotzalco, el cual relata los orígenes prehispánicos de la alcaldía. Si quieres conocer a tu date tendrás un área de 28 hectáreas para hacer todas las preguntas que necesites saber, mientras ambos están rodeados de montañas, vegetación y 300 especies de anfibios.

Clases gratis de básquet en el Parque la Mexicana con el equipo de la NBA Ligue

Este pequeño pulmón de la CDMX está en Santa Fe, y puedes encontrar actividades gratis para hacer como una pista de tartán, ciclopista, skatepark y hasta un lago artificial. Además puedes andar en bici o inscribirte a clases muestras gratuitas al aire libre como una sobre los fundamentos básicos de básquetbol con la academia oficial del único equipo de la liga NBA del país. Haz de tu cita una divertida y única sin gastar un solo peso.

También puedes leer: Festival gratis en Reforma

Palacio de Bellas Artes en la CDMX.

Paseos históricos gratis en CDMX

Todos los domingos la Ciudad de México abre su corazón para ser conocido los recorridos históricos gratuitos que organizan distintas alcaldías. Esos lugares gratis están abiertos para todo el público, se trata de una caminata por los diferentes puntos de interés cultural de la zona para conocer sus historias, leyendas, diseños arquitectónicos y tradiciones. Es una oportunidad para conocer a tu compañero de vida o, de plano, descartar con quién no. No hay excusa para no tener una conversación profunda con tu date en una salida de este tipo. Puedes revisar la cartelera del INAH para ver los paseos dominicales de este fin.

Paseos dominicales en San Ángel.

Unas clases de baile para amenizar la cita

Unas clases de salsa gratis en Ciudad Universitaria, junto a la Facultad de odontología, es una invitación que contagia a decir: “Jalo”. Y es que la danza es un buen motor de prueba para saber si habrá o no química entre ustedes, ya sea a ritmo de una balada dulce, bachata o una salsa más dura, el cielo es el límite. Lo mejor de todo: si tu date no es lo que esperabas, seguro que en los grupos que se arman aquí podrás encontrar a tu match perfecto.