Sí, banda chilanga, pueden lanzarse a ver luciérnagas en el Bosque de Chapultepec, antes de que culmine la temporada de avistamiento en CDMX.

Las noches del Bosque de Chapultepec se iluminan durante la temporada de avistamiento de luciérnagas. Estas se pueden observar en las zonas de alta humedad y escasa contaminación lumínica, como es el caso de un par de secciones de este bosque.

¿En qué sección ver luciérnagas en el Bosque de Chapultepec?

De acuerdo a las redes sociales del Bosque de Chapultepec, puedes apreciarlas en la Primera y Tercera Sección. Las luciérnagas son coleópteros, un tipo de escarabajo que se caracteriza por sus larvas que producen luz; ellas usan la luminiscencia para atraerse y formar parejas. Se trata de un espectáculo cargado de magia que debes observar al menos una vez en tu vida.

Temporada de luciérnagas en Bosque de Chapultepec / Foto: Shutterstock

¿Cómo preservar las luciérnagas?

Eso sí, el Bosque sugiere preservar las luciérnagas y, para ello, no invadir su espacio durante el avistamiento. Asimismo, no usar luces externas como el flash de cámaras o celulares y evitar el uso de ciertos pesticidas. Se trata de un suceso natural y no una oportunidad para cubrir nuestro feed de Instagram con fotos chidas, sin preocuparnos de las consecuencias.

Por esta razón, el Bosque no incentiva un evento puntual para su observación. Más bien, crea conciencia sobre su preservación al ser las luciérnagas un bioindicador de la salud de un ecosistema.

El Bosque de Chapultepec incentiva la preservación de las luciérnagas en su ecosistema / Foto: Shutterstock.

¿Cómo llegar a la primera y tercera sección del Bosque?

La Primera Sección del Bosque de Chapultepecestá ubicada en el perímetro que forman Paseo de la Reforma, Chivatito, Periférico y la avenida Constituyentes. En tanto, la Tercera Sección se encuentra delimitada por laAv. Constituyentes,laAv. Bosquesy por laAv. Paseo de la Reforma.

Y ustedes, ¿se animan a observar el avistamiento de luciérnagas en Chapultepec?