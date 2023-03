El Museo Franz Mayer tiene una nueva e increíble exposición que no te puedes perder. Aquí te contamos todos los detalles.

No puedes no ir al Museo Franz Mayer a conocer su nueva exposición. Se trata de un manifiesto de moda de Carla Fernández Casa de Moda, que explora las formas en las que la reconocida diseñadora mexicana trabaja: colaborando en los procesos de diseño y producción con los artesanos a lo largo y ancho de todo México celebrando culturas vivas.

El Museo Franz Mayer se rifa con su nueva exposición

Bajo la curaduría de Florence Müller, esta exposición plantea una visión del diseño como agente del cambio social a través de 57 looks distribuidos en seis núcleos: “La moda como proceso colaborativo”, “Raíz cuadrada”, “La tradición no es estática: las fiestas”, “La tradición no es estética: la charrería”, “La tierra es el origen de los textiles” y “La moda como resistencia”.

Destacan el mapa y videos cortos al comienzo del recorrido en donde se muestra el trabajo de Carla Fernández y su taller itinerante Taller Flora con 164 artesanos en 15 estados, en 39 lugares diferentes.

El “Manifiesto de la moda en resistencia” es espectacular, y luego de leerlo comprenderás por qué la diseñadora lo plantea en cada uno de sus diseños:

1. Ser original es volver al origen

2. La moda no es efímera

3. La tradición no es estética

4. La raíz cuadrada

5. La tierra es el origen del textil

6. En el verdadero lujo no hay opresión

7. Todo cuerpo es hermoso y emana vitalidad

8. El cliente como coleccionista

9. Ser una y ser muchas

10. Los procesos son un legado

¡No, no todo son pasarelas y farándula! Y por eso esta exposición, a través de 198 prendas, tocados, zapatos y accesorios los que invitan al público a la reflexión sobre la importancia de la moda como una disciplina del diseño que contribuye al cambio y la cohesión social.

Además de cuestionar los diseños para cuerpos hegemónicos a través de visiones contemporáneas de la moda, tomando como raíces los principios de la creación textil de los pueblos originarios de México.

Esta maravillosa obra que viene del Denver Art Museum, se quedará en el Museo Franz Mayer hasta junio y luego viaja a París para continuar su itinerancia. ¡Te va a fascinar! Aunque no seas amante de la moda, observar cada detalle con el que está hecho va a sorprenderte. Y además, es un homenaje a los artesanos y artesanas de México.

¡Lánzate a recorrer la expo Carla Fernández casa de moda. Un manifesto de moda mexicana!

¿Dónde? Museo Franz Mayer ubicado en Av. Hidalgo 45, Centro Histórico

¿Hasta cuándo? Del 25 de marzo al 25 de junio de 2023

Horarios: Martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábado y domingo: 11:00 a 18:00 horas.

Costo por persona: $85 pesos, entrada general al museo

