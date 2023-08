El Kitty Fest es un evento para que los fans de Hello Kitty disfruten de un espacio dedicado al famosa gatita.

La CDMX se pondrá terrorífica y al mismo tiempo tierna con el Kitty Fest edición Halloween en el que podrás encontrar muchos productos de Hello Kitty para agregar a tu colección.

A lo largo de dos días, este evento no solo ofrecerá mercancía de la gatita más famosa, sino que contará con diversas actividades en torno a ella para que tu visita se convierta en toda una experiencia.

Si quieres caerle a este festival, checa todos los detalles para que te prepares para disfrutar de un fin de semana muy divertido.

Así será el Kitty Fest en CDMX

El Kitty Fest y Kawaii Fest es un festival organizado por Idearte Bazar, el cual busca traer a los chilangos un evento único lleno de muchas sorpresas alusivas a Hello Kitty y Halloween.

En el Kitty Fest encontrarás variedad de productos de Hello Kitty. Foto: Unsplash.

Algunas de las actividades que encontrarás en el evento son rifas de regalos en las que podrás llevarte productos exclusivos de Hello Kitty, calaverita para aquellos rifados que lleguen con sus mejores y más horrorosos disfraces, obviamente no podían faltar las kitty chelas, así como expositores que ofrecerán productos únicos de Kitty.

Además de todo lo que encontrarás, lo chido es que puedes ir acompañadx de tu lomito porque será un evento pet friendly, para que no haya pretexto de no ir porque no quieres dejar solo a tu perrhijo.

¿Cuándo y dónde será Kitty Fest?

El Kitty Fest edición Halloween será un evento completamente familiar y se llevará a cabo los días sábado 14 y domingo 15 de octubre de 2023 en Dr. J. Navarro 218, colonia Doctores. Cabe mencionar que la entrada al evento será totalmente gratuita, por lo que solo tendrás que preocuparte porque lo que te comprarás adentro.

Kitty lover llego el momento de preparar la cartera para que le caigan a este festival a comprar nuevos productos de Hello Kitty, ¿te vas a lanzar?

Foto: Idearte Bazar.

Cuándo: 14 y 15 de octubre de 2023.

Horario: De 12:00 a 19:00.

Dónde: Dr. J. Navarro 218, Doctores, Cuauhtémoc.

Costo: Entrada libre

Si buscas qué hacer en CDMX, suscríbete a nuestro Newsletter.