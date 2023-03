Jorge Arvizu no sólo era famoso por su personaje de “el Tata” en varias series de televisión, sino también por las voces que grabó detrás del micrófono.

Jorge Arvizu no sólo era famoso por su personaje de “el Tata” en varias series de televisión, sino también por las voces que grabó detrás del micrófono.

Si decimos Jorge Arvizu, seguramente lo recuerdas como “el Tata”, pero también por una buena cantidad de series donde hizo varias voces. Y es que este polifacético actor mexicano demostró su talento tanto frente a la cámara como en el micrófono en un estudio de doblaje.

Las voces de personajes animados que grabó Jorge Arvizu

Fue en la década de los 50 cuando el histrión Jorge Arvizu comenzó su camino en el doblaje, oficio con el que dejó una gran huella. Por ejemplo, el personaje que le dio fama mundial fue Pedro Picapiedra. Mismo al que hasta le prestó su voz para cantar en la cinta El súper agente Picapiedra.

Otros que también son ampliamente recordados a nivel internacional son: Benito Bodoque y Cucho, de la caricatura Don Gato y su Pandilla. A los que volvió a doblar en la película animada de 2011, para delicia de sus fans.

Pero también seguro mucha gente recuerda la voz de Jorge Arvizu en estas series de caricaturas que hoy son clásicas:

Los Supersónicos

Los 4 Fantásticos (era el villano Doctor Doom)

Mr. Magoo

Scooby-Doo

Mandibulín

Canito y Canuto (era Canito)

El Pájaro Loco

El gato Félix

Popeye el Marino

Súper Ratón

Las Urracas Parlanchinas (era Tuco)

Merrie Melodies, conocidas en Latinoamérica como Fantasías Animadas de Ayer y Hoy (era Bugs Bunny, el Pato Lucas y Porky)

Looney Tunes

Tiro Loco McGraw (era Pepe Trueno)

Huckleberry Hound

El laboratorio de Dexter (como un duende irlandés)

Las chicas superpoderosas (Mente Maestra, un anciano muy villano)

Quizá quieras leer más sobre: Top Cat (Don Gato)

Pero eso no fue todo, el actor de cine y televisión también dobló al español las voces de Ringo Starr y George Harrison para la serie animada Los Beatles. ¿Te sabías este dato?

Y en cine se puso detrás del micrófono para darle vida en español a Ramón de la película Cars, y al Chef Skinner de Ratatouille.

El Tata también hizo doblaje para series de televisión

Pero no sólo le dio su voz a personajes animados. Jorge Arvizu “el Tata” también trabajó como actor de doblaje para series de televisión como:

El Súper Agente 86 (era Maxwell Smart)

Los Locos Addams (como el Tío Lucas)

Perdidos en el Espacio (daba voz al robot)

Batman (de los 60) (era el Pingüino, a quien también dobló en la serie animada)

Además, “el Tata” dobló al español a Beto y el Comegalletas en Plaza Sésamo, y Sam el águila en El show de los Muppets, por mencionar algunos. Y tan apreciada era su versatilidad con la voz, que también se la prestó al robot de juguete 2-XL en los 80.

Sin duda, Jorge Arvizu fue una de las mejores voces del doblaje en español, y todos estos personajes lo comprueban y confirman.

El histrión nació el 23 de julio de 1932 en Celaya, Guanajuato. Tuvo una larga carrera en televisión, cine, doblaje. Además de los personajes mencionados, se le recuerda en series como La criada bien criada, Mis Huéspedes, La carabina de Ambrosio, y El privilegio de mandar, entre otras. Murió el 18 de marzo de 2014, a los 81 años de edad, en la Ciudad de México.

No te vayas sin antes echarle un ojito a: Caricaturas de Canal Once que ya no recordabas