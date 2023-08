El Diario de Greg es una serie de libros infantiles con 17 entradas (y contando) escrita e ilustrada por el autor estadounidense Jeff Kinney. Además, la serie incluye tres spin-offs del mejor amigo del protagonista, Rowly; una versión del libro de la película live-action; y versiones de un libro Do-It-Yourself que invita a lxs lectores a llevar un diario en el estilo de los libros.

Sin embargo, esta historia comenzó mucho antes del lanzamiento del primer libro en 2007. El proyecto empezó como un blog diario entre 2004 y 2005. En este, Kinney creó la premisa de la vida de Greg en una versión un tanto distinta.



No fue hasta que la editorial le dijo que la historia podría funcionar como una serie de libros infantiles que Kinney eliminó los chistes y las tramas para adultos. Esto lo llevó a firmar con la editorial en 2006 y lanzar el primer libro el año siguiente.

Posteriormente, cada año se lanzó un libro nuevo de la serie (menos en 2009 que salieron dos), y el éxito de estos hizo posible que, en 2010, se estrenara la película live-action del primer libro con el mismo nombre. Asimismo, salieron tres secuelas de la misma que seguían la trama de los libros, aunque Kinney no estuvo involucrado en los guiones de esas películas.

Sin embargo, después de hacer un trato con Walt Disney Pictures, el autor se dedicó a producir y escribir las películas de los primeros dos libros en un formato animado que le da nuevas oportunidades:

“Este es el trabajo más gratificante que me toca hacer porque puedo regresar. En especial en los primeros libros, era bueno escribiendo chistes pero no escribiendo historias, entonces puedo revisitarlos y escribirlos de la manera correcta”.

Gracias a esto, logró mantenerse presente en el proceso de producción de las películas animadas, supervisando a lxs actores de doblaje, creando a los personajes y reescribiendo las historias. Al mismo tiempo, sigue haciendo nuevos libros para la serie y hace giras para promoverlos después de sus lanzamientos en octubre.

“Sabemos que las series de televisión o series de películas tienen una esperanza de vida limitada, pero los cómics tienen una esperanza de vida distinta. No te preguntas ‘¿por qué Greg no crece?’. Si Harry Potter estuviera en su libro 17, probablemente no sería tan popular. Con un cómic puedes tomarlos menos en serio y si mantienes personajes y situaciones relacionables y chistosas, estos pueden seguir viviendo”.