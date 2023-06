La SEP anunció que el próximo sábado 17 de junio lxs niñxs tendrán que ir a la escuela; ¿hay clases? Te explicamos.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio una noticia que no le gustó a más de una persona. En los 32 estados de la República Mexicana, lxs niñxs y adolescentes tendrán que asistir a la escuela el próximo sábado 17 de junio. ¿Esto significa que habrá clases?

La duda es legítima. Por eso, te contamos todo lo que tienes que saber sobre este anunció que dio la dependencia federal, la razón de la medida y si habrá sanciones si lxs niñxs faltan a la escuela ese día.

¿Por qué habrá clases el sábado 17 de junio?

Todo tiene que ver con la estrategia de prevención de adicciones del Gobierno de México, llamada “Si te drogas, te dañas”. Leticia Ramírez Amaya, titular de la SEP, informó que el sábado 17 de junio, a partir de las 10 de la mañana se realizarán distintas acciones colectivas en las escuelas de las 32 entidades del país.

La funcionaria federal señaló que el propósito del encuentro es mostrar una fuerza nacional a favor del bienestar y cuidado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Por ello, participarán diferentes dependencias en actividades culturales, informativas y recreativas en las escuelas, centros deportivos, centros comunitarios, plazas y jardines.

“Se trata de que todos tomemos en cuenta la importancia de prevenir adicciones, desde las 10 de la mañana estaremos haciendo actividades en todo el país”, señaló este martes 6 de junio en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si te drogas, te dañas”, una estrategia que lleva varios meses

Vale recordar que esta es solo una parte de la estrategia. Desde el pasado 17 de abril, la plantilla docente de todo el país comenzó con charlas de 10 a 15 minutos con el alumnado sobre las adicciones.

Ramírez Amaya anotó que desde esa fecha se han entregado un millón 260 mil guías para docentes, y 10 millones de ejemplares de las orientaciones para madres, padres y familias en todo el país.

La funcionaria invitó a lxs maestrxs del país a mantener estas pequeñas charlas contra el consumo de drogas al menos tres veces por semana en las aulas. Recordó que la estrategia incluye videos, así como contenidos en televisión pública y redes sociales.

Aseguró que hasta este martes 6 de junio registran un alcance de más de cinco millones de personas por estos medios, así como más de un millón de visitas al sitio estrategiaenelaula.sep.gob.mx.

La plantilla docente de todo el país comenzó con charlas de 10 a 15 minutos con el alumnado sobre las adicciones. Foto: Cuartoscuro

¿Habrá sanciones si mi hijo no va a la escuela el sábado 17 de junio?

La respuesta es no. La secretaria de Educación Pública no señaló que haya clases el sábado 17 de junio o que sea obligatorio asistir a las escuelas. Sin embargo, no está demás presenciar las actividades para prevenir el consumo de drogas y luego una salida en familia.

