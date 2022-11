El Festival Luz y Viento en Teotihuacan se llevará a cabo el 17 de diciembre, con globos aerostáticos, bosque navideño y mucho más.

Anota una actividad chida más para la temporada de fin de año, el Festival Luz y Viento en Teotihuacan. Será una gran oportunidad para disfrutar de tu familia, pareja y/o amistades en un ambiente de naturaleza. Y, dada la época, de despedir el 2022 con experiencias inolvidables. Checa todo lo que te espera si decides lanzarte.

Así será el Festival Luz y Viento en Teotihuacan

Para comenzar, no hagas planes la noche anterior pues las actividades van a arrancar bien tempranito, pero valdrá la pena estar desde el principio.

De 6:00 a.m. a 8:00 a.m. se hará el inflado y despegue de globos aerostáticos. Y a partir de las 7:00 a.m. podrás entrar al área de comida con opciones artesanales y en food trucks. Y podrías comer con jazz y blues de fondo, pues a la 1:00 p.m. arranca ese escenario. Pero también al mediodía podrás entrar a la zona de camping y luego ir a sus talleres de lámparas, pinturas, papalotes y barro.

Posteriormente tienes varias opciones: a las 5:00 p.m. es la exhibición de papalote gigantes, una hora después el juego de pelota prehispánico. A las 6:30 p.m. es el encendido del bosque navideño, para 15 minutos después dar inicio al ballet folclórico.

Ya de noche, a las 7:00 p.m. podrás ver las estrellas en telescopios, a las 8:00 p.m. asistir a la liberación masiva de linternas en el lago. Una hora más tarde más globos aerostáticos y papalotes gigantes pero ahora encendidos.

A las 10:00 p.m. podrás ver una película por anunciar en pantalla gigante al aire libre; no olvides la ropa bien abrigadora y cómoda. Pero eso no será todo, pues al día siguiente entre 6:00 a.m. y 8:00 a.m. habrá otro encendido y despegue de globos aerostáticos, y todo terminará a las 10:00 a.m.

Dónde, cuándo y cuánto

La cita para el Festival Luz y Viento en Teotihuacan será este sábado 17 de diciembre. Si quieres sorprender a tus seres queridos, esto podría ser como un regalo adelantado de Navidad.

Sólo que tendrán que lanzarse hasta el Club Campestre Teotihuacan. Este se ubica en la Carretera Tuxpan Poza Rica, salida Km 27, 55850, en el poblado San Martín de las Pirámides del Edomex.

En cuanto a las entradas, acá te van los diferentes precios, sólo hay que considerar que te agregarán cargos: general $295, general + camping $495, preferente $795, todo incluido para 2 personas $2,450. Los puedes comprar en la página de Boletia.

Todo esto suena a que el Festival Luz y Viento en Teotihuacan va a estar bastante bueno, así que checa con quiénes te lanzarás. Y prepárense todxs para un montón de momentos chidos y fotos para el recuerdo.