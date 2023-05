En el marco del Día Mundial Gótico, ocurre el Festival gótico en CDMX. Te contamos las actividades gratuitas que habrán.

Despeja tus prejuicios y diviértete a lo grande en el Festival gótico en CDMX que ocurre en el marco del Día Mundial Gótico, te contamos los detalles.

Bandita chilanga, el Festival gótico en CDMX es una realidad y de acuerdo con la cartera de la Ciudad de México será dentro del marco del Día Mundial Gótico, que ocurre cada 22 de mayo; en donde se celebran y reconocen todas las facetas de la subcultura gótica: desde las música hasta el cine, arte y la moda.

Conoce más planes chidos en CDMX: Suscríbete al newsletter de Chilango

¿Cuándo y dónde nace la celebración del Día Mundial Gótico?

La cultura gótica es un movimiento subcultural que nació en Reino Unido, a fines de los años setenta; y que va más allá de pintarse las uñas de negro. El Día Mundial Gótico surge en 2009 cuando se hizo un especial en la estación de radio BBC 6 sobre diferentes subculturas musicales.

Por ejemplo, su música se inspira de los sonidos del new wave y el movimiento punk. De ahí surgen bandas como The Cure, London After Midnight, Siouxsie and the Banshees, Bauhaus. En tanto, en otras facetas como la moda; en un inicio su vestimenta se basó en tendencias como el punk, el glam rock y el deathrock. En sí, hablamos de un estilo de vida que traspasó fronteras.

El Festival Cultural Gótico será el 20 de mayo.

¿Qué actividades habrán en el Festival gótico en CDMX?

Como parte de las actividades culturales de dicho festival se llevarán a cabo exposiciones, conversatorios sobre la subcultura goth, presentación de libros y fanzines, ponencias, performances, danza y teatro, además de un festejo a cargo de Dj’s y las bandas agh y mekrokiev.

También te puede interesar: Cómo llegar al picnic gótico de CDMX

¿Cuándo y dónde será el Festival?

Lánzate con tus amigos el sábado 20 de mayo a FARO Azcapotzalco desde las 12 pm. Está ubicado en Avenida Cultura Norte, El Rosario, Azcapotzalco, C.P. 02100, Ciudad de México. La mejor parte: la entrada es libre.