La Feria Internacional del Caballo Texcoco 2022 durará todo el mes de abril. ¡Checa todas las actividades que ofrece!

¡Que se arme la pachanga! Si pensabas que abril solo se iba a poner bueno por la semana santa, agárrate, porque la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2022 ya arrancó y se extenderá durante todo el mes. Con conciertos, torneos, voladores de Papantla, bailes y, por supuesto, muchos caballitos, este evento es una apuesta segura para pasarla bien con toda la familia. ¡Aquí te contamos todos los detalles del evento!

Feria Internacional del Caballo Texcoco 2022

Después de dos años de pausa por la pandemia por covid-19, la Feria Internacional del Caballo Texcoco (FICT) retoma sus actividades con una impresionante cartelera que pondrá a bailar a todo su público. El evento comenzó el viernes 1 de abril y, durante varias semanas, deleitará a sus visitantes con conciertos, desfiles, torneos, carreras y mucho más.

Se trata de una de las ferias más importantes del país, junto a la Feria de San Marcos en Aguascalientes y la de León en Guanajuato; desde 1977, esta fiesta se ha consolidado como una plataforma para la cultura mexiquense y como una fuente de empleo para habitantes de Texcoco y zonas colindantes.

Entre lxs artistas que participarán en el Teatro del Pueblo de la FICT 2022 se encuentran Julieta Venegas, Maratón Ska, La única e internacional Sonora Santanera, Camilo Séptimo, Sonora Maracaibo, Aarón y su Grupo Ilusión, Campeche Show, La Tropa Loca y Súper Auto. Cabe destacar que estos espectáculos son gratuitos con el boleto de acceso a la feria.

¡Para toda la familia!

A su vez, el Palenque de la FICT contará con la participación de diversas personalidades de la música en México, como Carlos Rivera, Edith Márquez, Los Ángeles Azules y Alejandro Fernández; también se suman La Arrolladora Banda El Limón, Banda MS, Alicia Villarreal, Chuy Lizárraga y Julión Álvarez. Cabe destacar que estas presentaciones sí tienen un costo adicional y podrás adquirir tus entradas en este enlace.

Por otra parte, la Feria cuenta también con el Picadero, un espacio con actividades diarias para disfrutar en familia: Paseos, shows de payasos, exhibición de razas y torneos charros, así como carreras de ponys y burros. A estas opciones recreativas se suma la fiesta brava en la Plaza de Toros, los shows de Lucha Libre, una granja didáctica y el espectáculo de los voladores de Papantla.

Durante toda la celebración, podrás acudir con tu familia a disfrutar de los juegos mecánicos, los productos de sus expositores y toda la oferta recreativa y culinaria que esta edición ha preparado para ti.

¿Dónde puedo comprar mis boletos para la FICT 2022?

Como te contábamos, la FICT arrancó con sus actividades este 1 de abril y permanecerá disponible para el público hasta el próximo 24 de abril. La sede de la Feria se ubica en la colonia Tulantongo (Texcoco) en el Estado de México y estará disponible de lunes a domingo.

El costo por entrada general es de $50 e incluye las actividades del Teatro del Pueblo, el Picadero, la Granja Infantil, los Voladores de Papantla y los Pabellones. Si deseas asistir a la fiesta taurina o a los espectáculos que tendrán lugar en el Palenque, deberás adquirir tus boletos en el siguiente enlace.

Dónde: Kilómetro 3.5 carretera Texcoco-Tepexpan, Tulantongo, Edomex.

Cuándo: 1 al 24 de abril, Lun-Jue, 12:00 pm a 1:00 am; Vie-Dom, 10:00 am a 2:00 am

Cuánto: $50 entrada general

¡Lánzate a disfrutar de toda la programación de la FICT 2022! Aquí te compartimos su página oficial para que cheques toda su cartelera. Antes de que te vayas, te recomendamos echarle un ojo a: Disfruta de un recorrido drive-thru con dinosaurios animatrónicos de tamaño real.