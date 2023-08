Lánzate al Fan Fest Star Wars CDMX y sé parte de una aventura de otra galaxia con bodas temáticas, bazar y mucho más.

Atención Jedi, la fuerza está en Azcapotzalco donde regresa el Fan Fest Star Wars CDMX con actividades que un verdadero fan no puede perderse.

Prepara tu sable porque en el Fan Fest Star Wars CDMX vivirás una experiencia galáctica con bazar, firma de autógrafos, bodas temáticas y muchísimo más. Reúne con seguidores de la saga y comparte tu pasión por sus personajes y el universo que los rodea en un solo lugar.

Conoce más planes chidos en CDMX: Suscríbete al newsletter de Chilango

Fanáticos de Star Wars se reúnen en su bazar de CDMX / Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo es el Fan Fest Star Wars CDMX?

El evento está programado para el domingo 20 de agosto 2023 a las 12:00; se trata del primer festival de la Guerra de las Galaxias. Pueden acceder niños a partir de 1 año.

¿Dónde será?

Cáele a las instalaciones de Faro Azcapotzalco, ubicado en Avenida Cultura Norte , El Rosario, Azcapotzalco, C.P. 02100, Ciudad de México. La entrada es libre.

También te puede interesar: ¡Cine gratis! CDMX proyectará más de 30 películas de anime

Desfile Star Wars en Guadalajara / Foto: Cuartoscuro

¿Qué actividades habrán?

De acuerdo con la información de la página oficial de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, el evento contará con las siguientes actividades para chicos y grandes que son fanáticos de una de las sagas más famosas en la historia del cine de Hollywood.

Conferencias

Firma de autógrafos

Cosplayers

Más de 40 expositores

Concurso de cosplay

Expo customs

Bodas temáticas

Bazar con coleccionables

El evento tendrá una duración de una hora, así que cáele temprano para que puedas disfrutar al máximo todas las actividades que hay. No hay inscripción ni cupo limitado, y recuerda que la entrada es gratis; por lo que no tienes excusa- si eres fanático de Star Wars, de no darte una vuelta por un festival que sí promete.