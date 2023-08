Conoce a Doña Queta, guardiana de la San Muerte de Tepito y una de las 7 cabronas del barrio, quien también se considera católica.

En el barrio se la conoce como Doña Queta, la mujer que levantó el primer altar de culto a la Santa Muerte. No en vano es una de Las 7 cabronas de Tepito.

En la calle Alfarería del barrio de Tepito encontramos a Doña Queta, la mujer que hace más de dos décadas levantó el primer altar de la Santa Muerte en la CDMX. Y aunque sí le reza al diablo, todos los 31 de octubre arma una fiesta con pasteles gigantes y garnacha gratis alrededor del altar de su “niña blanca”.

¿Quién es Doña Queta?

“No necesitas invitación. Necesitas ganas de venir a ver la fe que hay en la gente”, nos aclara Doña Queta a sus 76 años. Su fe por la Santa Muerte ha ocasionado que reciba apodos como “la satánica”, a lo que ella contesta: “A mí no me importa lo que digan de mí, a mí me vale para pura madre. Yo sé que lo que tengo es mi fe y mi fe me levanta”.

Miles de creyentes se reúnen en el Altar a la Santa Muerte de Tepito por Día de Muertos / Foto: Cuartoscuro.

Doña Queta es sobreviviente de cáncer, madre y bisabuela. Y así como la juzgan, también es católica. “Cuando nos llega el momento, la muerte y Dios son comadres… porque Dios manda por nosotros, y a quién manda: pues a la señora hermosa”. Eso sí, segura no hacer amarres y que el rezo a la Santa Muerte nada tiene que ver con la magia negra.

¿Hace magia negra?

“El pensar así es una ignorancia que cargan, habiendo ahora tanto libro para que puedas entender no lo haces, te vas a la voz del pueblo, y hablas pendejada tras pendejada, en lugar que seas una persona con criterio propio. Y si eso no te interesa, tíralo a la basura y sigue tu vida”, contesta.

Santa Muerte en el Día de Muertos en Tepito / Foto: Cuartoscuro.

De hecho, ella creció en Tepito y fue gracias a una tía que adoptó como fe a la Santa Muerte, mucho antes que se vuelva en un culto popular. Si tía le rezaba todas las noches a una imagen que parecía ser una virgen, estaba vestida de rosa; con unos destellos en azul y estrellas. Así fue como su fe se fungió y ahora es Doña Queta quien viste a “su flaquita” de una manera distinta cada mes.

Así que, ya saben banda chilanga, si quieren conocer a Doña Queta; pueden pedir una visita guiada en Tepito Tours.