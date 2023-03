Los domingos, en el Bosque de Chapultepec un grupo de gente se reúne para practicar danzas circulares, y así honrar su pasado.

Todos podemos danzar en círculo, no importa si tienes dos pies izquierdos. Las danzas circulares no buscan la perfección, sino agradecer y honrar tu historia; la del otro.

Con una formación en danzaterapia y danzas circulares, Renata Monges abrió un espacio en medio del Bosque de Chapultepec donde acompaña a otros a sentir desde adentro a través de la danza. Chilango conversó con ella y nos contó que su objetivo es que las personas se sientan confiadas en su capacidad de expresarse como es.

“Todos pueden danzar en círculo. En las sesiones que dirijo no busco la perfección, sino las ganas de que cada quien escuche su propio ritmo, de aprender del error y de los demás, de sentirse sostenido por el círculo y encontrar su lugar dentro de él. Si no es para generar armonía y compartir, no tiene sentido para mí“.

En las danzas circulares, Renata Monges comparte la historia de la danza, la música y la persona que la coreografió para que cada una encuentre la forma en como aprenderla: ya sea de una forma visual, cognitiva o auditiva. En sus clases usa danzas tradicionales, contemporáneas y meditativas.

¿Qué son las danzas circulares?

Son danzas que invitan a conservar y a honrar las culturas; pasos de distintos lugares. Si bien esa fue su intención inicial, con el tiempo se ha incorporado música contemporánea y meditativa de Latinoamérica y otras regiones del mundo.

El objetivo es danzar en comunidad, compartir la energía y soporte del círculo, aprender de otras culturas y generar un entorno de armonía y unidad.

En las danzas circulares se comparte en comunidad y se aprende cómo estar con los otros.

¿Qué aprendes con esta danza?

Las danzas circulares nacieron de Bernhard Wosien, coreógrafo y danzarín polaco, quien comenzó recopilando danzas del mundo y también creando sus propias danzas. Checa todo lo que puedes aprender con ellas:

A honrar y agradecer la historia y la cultura de los pueblos que las crearon.

A compartir en comunidad y a aprender cómo estar con los otros , aún en mi propia individualidad.

, aún en mi propia individualidad. A disfrutar de un rato para mi, de sentir la música, el movimiento y el soporte del grupo .

. A mirarme con mayor compasión cuando me equivoco o voy a un ritmo distinto, a pedir ayuda y a brindarla.

o voy a un ritmo distinto, a pedir ayuda y a brindarla. A ver cómo reacciono dentro de un grupo, qué me pasa con la situación y a crecer.

A encontrarme con personas afines a mi, a disfrutar de un rato para mi y sentirme.

Renata Monges, focalizadora de danzas circulares.

¿Cuándo y a qué hora hay danzas circulares?

Esta danza ocurre en el Bosque de Chapultepec, los domingos. Su focalizadora es Renata Monges, y después de danzar se suele hacer un picnic, así que lleva comida para compartir. El donativo es voluntario.