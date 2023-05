El duó francés, Daft Punk en el Zócalo CDMX, apuntan rumores por coordenadas geográficas en la portada de su álbum.

¿Daft Punk en el Zócalo de la CDMX? El dúo francés despertó rumores sobre un posible concierto gratuito, te contamos la razón.

Las redes sociales enloquecieron después que el dúo francés, Daft Punk, colocara las coordenadas de la CDMX y algunas otras pistas, en la nueva portada de Spotify de su canción: ‘Fragments of Time’. Entonces, los seguidores escribieron: ¿Daft Punk en el Zócalo? Te contamos los detalles.

Daft Punk crea sospechas sobre un posible concierto en el Zócalo de CDMX.

Fragments of Time, canción de Daft Punk en colaboración con Todd Edwards, puso en alerta a los seguidores del dúo francés, al revelar dos datos que significarían un posible anuncio de un concierto en el Zócalo capitalino. Uno de ellos, las coordenadas geográficas que se muestran en una de las carátulas del álbum Random Access Memories.

Pero esto no es todo, también se aprecia una fecha y hora: May 11th, 10 am. 19°25′57.5′’N, 99°07′59.3′’W. Esto, mientras la canción se reproduce en la plataforma de Spotify. Así, al entrar a Google Maps las coordenadas geográficas localizan específicamente el Zócalo de la CDMX.

Coordenadas geográficas del Zócalo CDMX en Spotify de Daft Punk.

Lo anterior, también podría suponer que el Zócalo de la CDMX es parte de una gira musical del dúo francés, ya que otras canciones del álbum también contienen otras coordenadas geográficas diferentes. Así, se pueden deducir las siguientes: