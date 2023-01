Si por alguna razón no recuerdas tu contraseña SAT, no te preocupes acá te decimos cómo la puedes recuperar.

La contraseña para accesar a la página del SAT es uno de esos datos importantes de la vida adulta, ve cómo la puedes recuperar si la perdiste u olvidaste.

Ya sabemos que hoy en día tenemos tanta información en la cabeza entre la chamba y la vida, pero si no la encuentras o recuerdas, tan solo sigue estos pasos y listo.

¿Para qué sirve este dato?

Si eres una persona que ya trabaja y está registrada ante Hacienda como Persona Física, debes tener entre otras cosas tu contraseña del SAT (Servicio de Administración Tributaria).

Esta te sirve para generar tus facturas o recibos electrónicos, para checar tu situación fiscal.

También es para poder hacer tus declaraciones de impuestos mensuales y/o anuales, y para consultar avisos en tu buzón tributario.

¿Cómo recuperar la contraseña del SAT?

Pero puede ser el caso de que por alguna razón no te acuerdas de dónde la anotaste, si no lo hiciste o de plano nomás no te acuerdas.

O si resulta que no la has usado en dos años, el SAT la borra. Así que respira hondo y sigue estos pasos:

Debes tener tu e.firma (firma electrónica), y los archivos guardados. Entra a la página del SAT y da click donde dice “Otros trámites y servicios”. Del menú, selecciona “identificación y firmado electrónico” y da click en “genera y actualiza tu contraseña”. Ya que estés en esa ventana, da click en el botón Iniciar. Selecciona “Sí cuento con e.firma”. Ingresa datos de la e-firma, contraseña de la clave privada, clave privada (archivo con .key) y certificado (archivo con .cer). Escribe el texto de la imagen del código Captcha que te saldrá en pantalla. Genera tu nueva contraseña, debe tener 8 caracteres entre letras y números. Ojo, por seguridad no se acepta tu RFC como contraseña. Confírlama. Establece un correo electrónico personal. Da click en continuar. Guarda el comprobante de que realizaste este proceso.

¿Qué hacer si no tienes e.firma?

Si no tienes firma electrónica, la vas a necesitar para recuperar tu contraseña del SAT.

Puedes acudir a la oficina del SAT que te quede cerca o hacerlo desde casa por medio de SAT ID, para sacarla.

Si eliges la segunda opción, entra a la página desde tu celular o computadora y sigue los pasos.

Te pedirán revisar los términos y condiciones, ingresar tu RFC, correo electrónico y número telefónico, y escribir el código Captcha.

Te llegará un código a tu celular o correo, que debes poner en la línea de captura. Agregar foto de tu identificación oficial, grabar un video con la frase que te indique la aplicación.

Revisa la solicitud que acabas de hacer, firma en el recuadro que te aparecerá, y listo.

Conserva el código que se te asignó y espera que dentro de los próximos cinco días tengas respuesta positiva.

¿Sabías que puedes renovar tu e.firma (si caducó hace menos de un año) sin necesidad de ir a una oficina?

¡Te decimos cómo!



Hazlo con #SATID, tu llave para cumplir sin salir de casa.

Ingresa a https://t.co/JfFxMkG8gY o descarga la aplicación SAT ID. pic.twitter.com/MnEEEX3rhc — SATMX (@SATMX) July 8, 2021

Con esto podrás recuperar tu contraseña del SAT o generar una nueva, y poder cumplir con tus obligaciones.