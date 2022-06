Dari Xicoténcalt, que firma como Cabushtak en Wattpad, es una joven de 22 años que escribe novelas con temáticas LGBTIAQ+. Conócela.

Wattpad es una plataforma de lectura y escritura digital que alberga a miles de autores, entre ellos Dari Cabushtak o Dari Xicoténcalt, escritora de novelas con temática queer.

Nos encanta leer y hacernos de textos de otras personas: palabras que nos acompañan y que nos hacen sentirnos como parte de algo mayor que nosotres. Así, las letras de autoras como Amparo Dávila, Elena Poniatowska o María Elvira Bermúdez nos enseñan muchísimo.

Lamentablemente existe la presunción de que hay literatura baja y alta y que, las más de las veces, las novelas y el contenido que se publica en internet tiene una calidad menor. Existe la presunción, también, de que los fan fiction y en general la escritura de personas jóvenes no cuenta con tanto valor artístico. Estas concepciones recaen en estereotipos y prejuicios que urge que combatamos. Por ello mismo el día de hoy queremos contarte sobre la obra de una artista joven que nos demuestra que el arte puede existir en medios varios y que las plataformas de publicación digital ofrecen caminos varios para las artes.

¿Qué es Wattpad?

Aunque escribir y publicar un libro en físico puede ser el sueño de muchas personas, lo cierto es que las plataformas digitales nos proporcionan una serie de opciones para compartir nuestro arte lejos de la tradición del libro impreso. Una de estas plataformas es Wattpad, un sitio en línea donde creadores de todo el mundo pueden publicar relatos, novelas, poemas y más a los cuales podemos acceder de manera gratuita.

México es uno de los países con más usuaries en Wattpad, creada en 2006. En su gran mayoría, las personas que usan la plataforma son jóvenes que forman parte de las generaciones z y de les millenials, muchas de ellas mujeres adolescentes y jóvenes adultas.

El éxito de Wattpad ha sido tal que ha catapultado a la fama a muchas escritoras jóvenes, como a la autora de la trilogía The Kissing Booth, de Beth Reekles, y After, de Anna Todd, las cuales han sido adaptadas al cine. Hoy en día Wattpad también ofrece una opción de paga que elimina los anuncios y te permite leer incluso si no estás conectade al internet. Así también, cuenta con autores que forman el grupo de estrellas del sitio, una de esas personas es la autora Cabushtak.

Conoce a Cabushtak

Dari Xicoténcalt, que firma como Cabushtak en Wattpad, es una joven de 22 años que escribe novelas con temáticas LGBTIAQ+ que publica en la plataforma. Dari, quien comenzó a procurar la escritura a los 9 años abrió su cuenta en Wattpad en el 2012 y comenzó a publicar entonces. Sin embargo, no fue sino hasta el 2017 que Cabushtak empezó a compartir historias de personajes queer; fue en ese momento que sus cifras se dispararon y que comenzó a ser leída por cientos de miles de personas, llevándola a ganar un premio Watty en 2020.

Para Dari, “Wattpad brinda la libertad de poder expresarnos a partir de las historias” al tiempo que nos permite “reflexionar y repensar los estereotipos dañinos que nos rodean debido a la poca representación de la comunidad LGBTIAQ+ con la que crecimos”. Sus novelas, que cuentan historias de amor y ponderan en las emociones y la vida desde la disidencia, han sido leídas y amadas por cientos de miles que las comentan y comparten desde la inmediatez que nos regala el internet.

¿Quieres leer las novelas de Cabushtak? Te recomendamos comenzar con El balcón vecino o, nuestra favorita, El aroma a lavanda, el cual se desarrolla en el contexto del México contemporáneo y se ubica en el marco de la violencia que caracteriza al país.

