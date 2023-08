Como es costumbre, Bazar Vintage tendrá un trueque plus size en su edición de agosto en la Roma, CDMX. ¿Te animas a renovar tu guardarropa?

La próxima edición de Bazar Vintage incluirá un trueque para tallas plus size, como ya han hecho en otras ocasiones del evento en CDMX. Esta es una excelente opción para quienes no encuentran ropa adecuada en las tiendas regulares, además de reducir los efectos de la industria de la moda en el medio ambiente.

Bazar Vintage se celebrará el 5 y 6 de agosto en la Roma Sur, pero el trueque del sábado será exclusivo para plus size. Estas son las indicaciones para participar:

Entregar entre 5 y 10 prendas de talla L para arriba entre 14:00 y 15:00 horas



La ropa tiene que estar lavada y planchada y el staff revisará sus buenas condiciones



Regresar a la zona de trueque entre 15:30 y 16:30 horas para elegir la ropa que te quieras llevar a casa (una por cada prenda que tú hayas dado)



Si al final tu ropa no se intercambió, puedes volverla a tomar, y si te quedas con “derecho” a prendas, puedes usarlo en la próxima edición de Bazar Vintage. La ropa que se quede se donará a organizaciones filantrópicas.

Fotos: Ekaterina Minaeva (Shutterstock) Foto: Studio Grand Web (Shutterstock)

Si quieres participar en el trueque de ropa en CDMX pero no tienes ropa plus size, el domingo 6 de agosto se realizará la dinámica con prendas de cualquier talla. Recuerda que en ambos casos no se permite intercambiar joyería, trajes de baño, calzado, ropa interior ni vestidos de noche.

Sexta edición de Bazar Vintage en CDMX

Además de los trueques, Bazar Vintage contará con tatuajes, talleres, joyería, piercings, accesorios, venta de ropa, postres, comida y más. La entrada es libre y el evento es pet friendly.

Lugar: Tlaxcala 105, Roma Sur. La estación más cercana del Metro y Metrobús es Chilpancingo

Fecha: Sábado 5 y domingo 6 de agosto

Horario: 12:00 a 19:00 horas

Trueque plus size: sábado 5 de agosto de 14:00 a 16:30 horas

Trueque todas las tallas: domingo 6 de agosto de 14:00 a 16:30 horas

¿Te animas a renovar tu guardarropa sin hacerle daño al planeta?

