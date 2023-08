Dua Lipa posó en su cuenta de Instagram con una Barbie a su imagen y semejanza: todo el mundo ya quiere un ejemplar de la muñeca.

Dua Lipa ya se había convertido en Barbie en la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. Sin embargo, este fin de semana, la cantante británica compartió unas fotos en redes sociales en las que posa con una muñeca suya y con el mismo look que usa en el videoclip de “Dance for the Night”.

El tema de Dua Lipa fue el primer sencillo que se dio a conocer del soundtrack de la película de Barbie. “‘Dance the Night’ es el número uno en el Reino Unido”, compartió la cantante sobre el logro del track, justo en la semana de su cumpleaños —el 22 de agosto celebró 28 años de edad—.

La cantante reveló la noticia en sus redes sociales con la Barbie Dua Lipa, versión miniatura suya, con todo y el atuendo Versace de lentejuelas que usó en el video de “Dance the Night”.

Hasta el momento, Mattel no ha dado a conocer si la muñeca de Dua Lipa estará a la venta; sin embargo, es probable que solo sea una versión creada para felicitar a la cantante. Ya lanzaron varias Barbies alusivas a la película, pero hasta ahora no hay noticias de este diseño, que seguramente sería exitosísimo entre los fans de Barbie alrededor del mundo.

¿Cuánto pagarías por una Barbie de Dua Lipa?

