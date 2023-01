¡Pura calidad! Estos bazares de enero en la CDMX son la opción perfecta para enchular tu look y tu hogar sin gastar tanta lanita.

¡Pura calidad! Estos bazares de enero en la CDMX son la opción perfecta para enchular tu look y tu hogar sin gastar tanta lanita.

¿Tienes ganas darle una renovación a tu look o a tu hogar, pero estás sufriendo con la cuesta de enero? ¡No te apures! Existen excelentes opciones en la capirucha para armar el shopping con “las tres B” y, al mismo tiempo, apoyar el comercio local. Por ello, aquí te compartimos 8 bazares de enero en la CDMX en los que podrás pasar una tarde tranqui y llena de compras chiditas.

Bazares de enero en la CDMX

1. Casa Bazar

¡Se va a poner bueno! Casa Bazar arranca ya con sus ediciones de 2023 y trae increíbles productos para enchular tu look, tu closet y tu hogar. En el lugar encontrarás ropita de segunda mano, productos vintage y accesorios, además de piezas de arte y diseño que te darán la renovación que tanto has estado buscando. Como un plus, te contamos que se trata de un espacio pet friendly, así que puedes lanzarte al lugar con todo y el Firuláis.

Dónde: Colima 152, Roma Norte.

Cuándo: 14 y 15 de enero de 2023.

2. Tiangucci

¡Pásele, pásele joven a su paca fina! Este bazar cuenta con más de 80 expositores de ropa de segunda mano para que empieces el año con un nuevo look y sin gastar tanta lana. Además de encontrar joyitas desde $10 pesos, aquí podrás comprar accesorios, bolsas, calzado y muchas otras cositas para ponerle un estilo único a tu imagen. ¡Vas!

Dónde: Ures 13, Roma Sur.

Cuándo: 14 y 15 de enero de 2023.

3. México Diseña Bazar

El talento mexicano se hace presente al sur de la capital con este bazar lleno de encanto y arte. Se trata de México Diseña, un espacio en el que encontrarás productos para el cuidado de la piel, ropa, accesorios, artesanías, joyería y muchas opciones gastronómicas para llevarte a casa los mejores sabores. ¡Lánzate al corazón de Coyoacán y disfruta de sus atractivos!

Dónde: Centenario 8, Coyoacán.

Cuándo: 7 y 8 de enero de 2023.

4. Discreto Encanto Bazar

Otra excelente opción al sur de la capital es Discreto Encanto, un bazar en el que encontrarás todo lo que estás buscando para darle otro look a tu hogar. En efecto, allí hallarás plantitas, artesanías, objetos de decoración y mucho más. También encontrarás ropa chidita, accesorios para tu outfit y hasta productos para tus mascotas. Este bazar tendrá lugar en Coyoacán, así que aprovecha tu visita para dar el rol sureño.

Dónde: Avenida México 189, Del Carmen, Coyoacán.

Cuándo: 14 y 15 de enero de 2023.

5. Merequetengue Bazar

¡Empieza este 2023 con nuevos ofnis y toda la actitud! Este bazar de la Roma regresa en enero con los mejores productos creados por emprendedores de nuestro país. Entre las sorpresas que aquí te aguardan se destaca la ropita de segunda mano, las artesanías y los productos de cuidado personal. Asimismo, habrá piezas de diseño, decoración, ilustración, cerámica y gastronomía para chuparse los dedos.

Dónde: Colima 124, Roma Norte.

Cuándo: 14 y 15 de enero de 2023.

6. Guacamole Bazar

Si lo tuyo es el estilo alternativo, tienes que darte una vuelta por Guacamole Bazar. Entre sus productos hallarás ropa second hand, piezas retro, accesorios, cositas para tus mascotas y muchas opciones para cuidar tu piel. Para que te animes, te contamos que habrá también tarot, nails party, tattoo party y hasta una sección de sex shop. ¡Éntrale con todo!

Dónde: Río Guadalquivir 71, Cuauhtémoc.

Cuándo: 14 y 15 de enero de 2023.

7. Bazar México de mis amores

Lo mejor de las tradiciones mexicanas llega a este colorido bazar de la colonia Roma. En esta ocasión, podrás adquirir toda clase de productos para apoyar el comercio local, como mezcal, ropa, bolsas y carteras artesanales, jabones y cremas para la piel, ropa, peluches y todo lo necesario para enchular tu hogar. ¡Anímate a darte la vuelta por este encantador sitio!

Dónde: Jalapa 234, Roma Sur.

Cuándo: 14 y 15 de enero de 2023.

8. Casa Oblivion Bazar

Si quieres ponerle un toque romántico a tu salida de compras, lánzate al bazar de Casa Oblivion, el cual llega con su tercera edición y un ambiente temático de San Valentín. Aquí podrás comprar productos como ropa vintage, piezas de segunda mano, repostería vegana, plantitas, bisutería y mucho más.

Por si eso fuera poco, también habrá tattoo party, piercing party, música en vivo, cosméticos, papelería y varias opciones gastronómicas.

Dónde: Tlaxcala 105, Roma Sur.

Cuándo: 28 y 29 de enero de 2023.

¡Ya no hay pretexto! Lánzate a dar la vuelta por estos bazares de enero en la CDMX y disfruta de todos los productos que el talento emprendedor chilango tiene para ti.