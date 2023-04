Bueno, bonito y barato: Esto y más te espera en los bazares de abril en la CDMX. ¡Arma tu tarde de shopping!



¡Pásele, pásele, joven! Con el calor de la capirucha, es hora de preparar esos outfits frescos y de recibir con buenas vibras los meses primaverales. Si quieres darle una manita de gato a tu closet y de paso renovar tu hogar, échales un ojo a estos 12 bazares de abril en CDMX; en ellos hallarás ropa second-hand, marcas emergentes y muuuucho comercio local.

Renueva tus ofnis en los bazares de abril en CDMX

1. Antorcha Bazar

¡Se va a poner bueno! En este espacio comercial te esperan increíbles joyitas que querrás sumarle a tu armario. Hay ropa de segunda mano, prendas estilo vintage y hasta accesorios para enchular a tus mascotas. Como parte de sus celebraciones de primer aniversario, el bazar ofrece Tattoo Flash, piercing party y un ambiente pet friendly.

Dónde: Colima 124, Roma Norte.

Cuándo: 15 y 16 de abril, 12:00 a 19:45 h

2. Bazarcito Bazar

En la Condesa se ubica este punto de encuentro comercial, en el cual hallarás ropa second hand, joyería, tattoo party, piezas de diseño, arte y muchas otras sorpresas. Cabe destacar que Bazarcito también ofrece un trueque de ropa gratuito, así que lleva contigo las prendas que ya no uses y cámbialas por las que más te gusten. ¡Es pet friendly, así que lleva contigo al Firuláis!

Dónde: Nuevo León 80, Hipódromo-Condesa.

Cuándo: 22 y 23 de abril, 13:00 a 20:00 h

3. Tiangucci

¡Pásale a comprar cháchara de la fina! Este espacio comercial es perfecto para adquirir ropita sin acabarte toda la quincena. Con más de 80 expositores, Tiangucci promete traer para ti prendas de segunda mano desde 10 pesitos; por supuesto, también habrá calzado, accesorios y muchas otras joyitas que te encantarán.

Dónde: Tonalá 308, Roma Sur.

Cuándo: 15 y 16 de abril; 22 y 23 de abril (edición remates).

4. Casa Oblivion

¡Arma la tarde de shopping dentro de un castillo! Además de contar con una locación increíble, este bazar trae para ti joyitas como ropa, calzado, arte, bisutería, accesorios e ilustraciones; como un plus, habrá tarot, piercing party, repostería y muchas sorpresas más con temática medieval. Y prepárate, porque también podrás entrarle a las piñatas, música en vivo, registro civil estilo kermés y trueque.

Dónde: Enrique Rébsamen 203, Narvarte.

Cuándo: 22 y 23 de abril, 11:00 a 19:00 h

5. Bazar Vintage

Este bazar está de regreso en la CDMX con lo mejor de la ropa second-hand y el estilo vintage. En el lugar podrás encontrar numerosas marcas locales con prendas de vestir, accesorios y diversos productos; por si esto fuera poco, habrá un trueque gratuito de ropa, en el que podrás intercambiar hasta 10 prendas (en buen estado) por otras que te gusten. Asimismo, habrá tatuajes desde $0 pesos y muchas otras sorpresas

Dónde: Tlaxcala 105, Roma Sur.

Cuándo: 22 y 23 de abril, 12:00 a 19:30 h

6. Filomena Bazar

En la zona de Polanco se ubica este colorido bazar, el cual presenta diversas marcas emergentes que se distinguen por la calidad y el diseño. Entre sus curiosidades se destaca la ropa de diseño local, los accesorios, objetos de decoración para el hogar, productos para tu mascota y mucho más. Recuerda que es pet friendly, así que arma tu salida en compañía del Solovino.

Dónde: Lafontaine 42, Polanco.

Cuándo: 22 y 23 de abril, 11:00 a 19:00 h

7. Mabi Bazar

Al sur de la capital encontrarás este bonito espacio en el que hallarás todo lo que estás buscando para renovar tu estilo: Desde ropa y calzado, hasta accesorios, productos de cuidado personal y skincare. Aquí también encontrarás piezas de arte para decorar tu hogar y diversas actividades para disfrutar en solitario o con compañía, tal como su taller de cerámica y su piercing party. ¡Lánzate a vivirlo!

Dónde: Agatá Hotel Boutique, en México 21, Del Carmen, Coyoacán.

Cuándo: Domingo 23 de abril, 10:00 a 20:00 h

8. Guacamole Bazar

Una excelente opción para armar el shopping casual es Guacamole; este bazar cuenta con opciones de ropa de segunda mano y vintage, así como accesorios, calzado y otras joyitas. Te sugerimos que aproveches tu visita para entrarle a las delicias gastronómicas del lugar y disfrutar su oferta de actividades.

Dónde: Guadalquivir 71, Cuauhtémoc.

Cuándo: 29 y 30 de abril.

9. Tianguis de las Juventudes

Hora de apoyar a la chaviza chilanga: Este bazar llega a la CDMX a través del INJUVE para apoyar los emprendimientos de la juventud. La especialidad de este espacio es la ropita de segunda mano, así que te recomendamos darte una vuelta por acá si buscas joyas chidas para tu clóset. ¡Aprovecha que estará vigente en varias fechas de abril!

Dónde: Instituto de la Juventud, en Calzada México-Tacuba 235, Miguel Hidalgo.

Cuándo: Jueves 13, 20 y 27 de abril de 2023, 13:00 a 17:00 h

10. Adiós Closet Bazar

Ve rompiendo el cochinito, porque en este bazar encontrarás todo lo que estás buscando para darle una renovada a tu look. Con ropa second hand y estilo vintage, Adiós Closet promete que no querrás irte con las manos vacías. Además de las prendas que te encantarán, hallarás bolsas, calzado, accesorios y muchas otras novedades.

Dónde: Tonalá 308, Roma Sur.

Cuándo: 28, 29 y 30 de abril, 11:00 a 19:00 h

11. Kermés Bazar K-Pop

Si el K-Pop se ha ganado tu corazón, no puedes perderte este increíble bazar con temática coreana. Entre sus curiosidades hallarás ropa y productos inspirados en la cultura asiática, así como productos de cuidado de la piel, comida y muchas otras cosas. Prepárate, porque también habrá concurso vocal, dance cover, random play dance, rifas y juegos tipo kermés.

Dónde: Cerrada de Ameyalco 227, Del Valle, Benito Juárez.

Cuándo: 29 y 30 de abril

12. Tráfico Bazar

¡Pura cosa bonita! Este bazar se define como una catapulta para todo emprendimiento mexicano; por ello, aquí encontrarás marcas emergentes y diseños únicos en ropa, accesorios, calzado, arte y diseño. Asimismo, contará con un espacio gastronómico para hincar el diente y degustar las delicias locales.

Dónde: Bucareli 118, Juárez.

Cuándo: 29 y 30 de abril,11:00 a 20:00 h

