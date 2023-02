¿Buscas un regalo para tu pareja, amix o para ti? Lánzate a estos bazares de febrero y consiéntete con sus productos únicos.



¿Con ganas de dar el rol por la capirucha? ¡Aprovecha este fin para armar el shopping y apoyar el comercio local! Acá te traemos 10 imperdibles bazares de febrero en los que encontrarás ropa chidita, accesorios originales y más productos, además de un sinfín de actividades recreativas con temática especial de San Valentín. Checa la lista y lánzate a tu recorrido.

10 bazares de febrero 2023 que no te puedes perder

1. Bazar Rosa Pastel

¡Qué bonito es lo bonito! En este lugar podrás darle vuelo a tus compras y consentirte con sus marcas mexas, ropa vintage y segunda mano, accesorios originales, piezas de diseñador, lencería y mucho más. Además de las compras, el evento tiene preparado para ti gemas dentales, piercings party, flash tattoos, promociones, Kitty bebidas, entre otras sorpresas.

Dónde: Tlaxcala 105, Roma Sur.

Cuándo: Sábado 4 y domingo 5 de febrero, 12:00 a 20:00 h

Cuánto: Entrada libre.

2. Libre Liebre Bazar

¡Pásele a su kermés del amor! Para celebrar el 14 de febrero, este bazar contará con un sinfín de actividades que te encantarán si vas en solitario, en pareja, con tus amix o en familia. Además de armar la tarde de compras, podrás apuntarte al registro civil para darle el “sí” a tu amorcito, participar en las dinámicas con regalos y muuucho más.

En esta ocasión, también tendrás la oportunidad de llevarte a casa productos como accesorios, tazas únicas, productos de cuidado para la piel, velitas aromáticas, cuadernos y blocs, entre otras cositas.

Dónde: Hamburgo 44, Juárez, Cuauhtémoc.

Cuándo: Sábado 11 y domingo 12 de febrero, 11:00 a 20:00 h

Cuánto: Entrada libre.

3. Bazar Favs

¡Hora de darle una renovadita a tu armario! En el Bazar Favs, hallarás ropa nueva y second hand, joyería para todos los gustos y bolsillos, gafas, bolsos, calcetas y muchas cosas más. Aunado a ello, habrá sex Shop, lencería, videojuegos, tattoos, gemas dentales, gelish y tarot.

Tampoco puedes perderte su sección gastronómica, donde podrás elegir entre sodas italianas, gomitas, dulces importados y waffles. Así que ve apartando la fecha y encuentra aquí los regalos perfectos para tu pareja o tus amistades.

Dónde: Enrique Rébsamen 203, Narvarte.

Cuándo: Viernes 10, Sábado 11 y Domingo 12 de febrero, 11:00 a 19:00 h

Cuánto: Entrada libre.

4. Adiós Clóset Bazar

¡Pura cosa bonita! La nueva edición de Adiós Clóset trae para ti un sinfín de joyitas vintage y segunda mano para darle una tuneada a tus ofnis de 2023. Desde blusas, faldas y vestidos, hasta chamarras, gabardinas y pantalones llenos de estilo. Además de la ropa, este bazar también ofrece accesorios únicos, calzado y joyería. Lo mejor es que podrás llevar contigo al Solovino, porque se trata de un evento pet friendly.

Dónde: Tonalá 308, Roma Sur.

Cuándo: Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de febrero, 11:00 a 19:00 h

Cuánto: Entrada libre.

5. Bazar Marchanta

¿Quién dijo que San Valentín es solo para el amor? Bazar Marchanta presenta una edición especial para que la pases increíble junto a tus amix en una tarde de compras. En este evento comercial te espera ropita nueva y de segunda mano, arte local, velas aromáticas, productos para el cuidado de la piel, maquillaje, entre otras novedades.

También habrá un green room, nails bar, piercing y tattoo party y gemas dentales, así que aprovecha tu visita para darle un refresh a tu armario.

Dónde: Ensenada 60, Condesa.

Cuándo: Sábado 18 y domingo 19 de febrero, 11:00 a 19:00 h

Cuánto: Entrada libre.

6. Kermés Bazar K-Pop

¿Eres fan del K-Pop? ¡No se diga más! Ve apartando la fecha, porque este bazar trae para ti un sinfín de actividades sobre tus idols y bandas favoritas. Algunas de las sorpresas que te esperan son las tiendas especiales de K-Pop (con productos como stickers, papelería temática, peluches, pósters, accesorios y coleccionables) y comida coreana para hincar el diente.

Pero la cosa no termina allí, ya que también podrás entrarle a sus juegos tipo kermés y al Random Play Dance, participar en rifas y actividades, o incluso acudir a la presentación vocal y Dance Cover. Y prepárate, porque también podrás casarte con tu actor o idol favorito durante el evento. ¡Vas!

Dónde: Cerrada de Ameyalco 227, Del Valle, Benito Juárez.

Cuándo: Sábado 25 y domingo 26 de febrero, 12:30 a 18:30 h

Cuánto: Entrada libre.

7. Guacamole Bazar

Otra excelente opción para armar el shopping es la nueva edición de Guacamole; para el 18 y 19 de febrero, este evento tiene preparado para ti un sinfín de atracciones, como ropita second hand, maquillaje, manualidades, accesorios, coleccionables de idols, productos para tus mascotas y más.

También podrás disfrutar de sus sesiones de tarot, piercing party, nails party, sex shop, tatuajes de $1 y $0, registro civil, green room, entre otras novedades. ¡Prepara la alcancía, porque no querrás regresar a casa con las manos vacías!

Dónde: Río Guadalquivir 71, Cuauhtémoc.

Cuándo: Sábado 18 y domingo 19 de febrero, 11:00 a 19:00 h

Cuánto: Entrada libre.

8. Vanitas Bazar

Al sur de la capirucha también hay excelentes opciones para armar el shopping alternativo. Hablamos de Vanitas Bazar, un espacio lleno de estilo en el que encontrarás productos originales y con diseños únicos. Aquí te esperan marcas locales de ropa, productos para el cuidado de la piel, macetitas chulas, bolsas, accesorios, pins y más.

Ve apartando los fines de semana, ya que este bazar llega con dos ediciones durante el mes de febrero; también te sugerimos dejar un huequito a la hora de la comida, porque habrá exquisitos postres que vas querer sin probar sí o sí.

Dónde: Miguel Ángel de Quevedo 292, Santa Catarina, Coyoacán.

Cuándo: 4 y 5 de febrero; 18 y 19 de febrero.

Cuánto: Entrada libre

9. Tráfico Bazar

Lo mejor de las marcas locales se reunirá en la nueva edición de Tráfico Bazar. ¡Sí! Aquí encontrarás ropa vintage, accesorios de todos los estilos, productos para el cuidado de la piel, joyería y un sinfín de piezas para decorar tu hogar. También habrá sección gastronómica, así que prepárate para probar sus exquisitas opciones dulces y saladas. ¡Lánzate con todo y tu perrhijo a este evento pet friendly!

Dónde: Bucareli 118, Juárez.

Cuándo: Sábado 18 y 19 de febrero, 11:00 a 20:00 h

Cuánto: Entrada libre

10. Bazar Resiliente

¡Se va a poner bueno! Con más de 100 expositores, este bazar tendrá todo lo que necesitas para enchularte el look: Desde ropa con diseño local, hasta accesorios y joyería; por supuesto, también encontrarás cositas chulas para renovar el estilo de tu hogar, piezas de arte, entre otras novedades.

Para que te animes a asistir, te contamos que también podrás darle un gusto al paladar en el área gastronómica, o bien, entrarle a la piercing party y a la lectura del tarot que se llevará a cabo en el lugar. ¡Recuerda que esta edición viene con love vibes y que es pet friendly!

Dónde: Colima 194, Roma Norte.

Cuándo: Sábado 11 de febrero, 11:00 a 21:00 h; Domingo 12 de febrero, 11:00 a 20:00 h

Cuánto: Entrada libre.

¡Arma tu ruta y no te pierdas de estos increíbles bazares de febrero! Recuerda apoyar la economía local durante tus compras