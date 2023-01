Sonido Pirata no para, y además tiene buenas noticias para sus fans: ya tiene nuevo Medio Metro. ¡A seguir bailando sabroso!

Sonido Pirata no para, y además tiene buenas noticias para sus fans: ya tiene nuevo Medio Metro. ¡A seguir bailando sabroso!

Parecía que todo iba de maravilla entre Sonido Pirata y Medio Metro, pero se separaron.

Asiste a la Noche de Sonidero con Medio Metro en CDMX

La noticia llenó las redes sociales de comentarios de todo tipo, además de muchas dudas sobre lo que había pasado.

Y es que les iba de maravilla, donde se presentara la armaban chido, pero como el show tiene que seguir ya hay nuevo integrante. Además de que se volvieron un fenómeno viral con sus pasos de baile.

¿Por qué se separaron Sonido Pirata y Metro Metro?

La pregunta que más se hace la gente que los va a ver o que simplemente se entretiene desde hace varios meses con sus videos, es: ¿Qué pasó?

Según contó en sus redes sociales Julián Ramírez, líder y animador del Sonido Pirata, Medio Metro le avisó que se iba a hacer su carrera en solitario.

“Esto ya se salió de control. Quiero explicarle a la gente, a todos los que tienen contratos conmigo, que acabo de marcarle a Medio Metro, me está confirmando Medio Metro que él ya se va a mover solo. Qué bueno, bendito sea Dios, creo que ya se le echó la mano al muchacho el año pasado”, dijo el guanajuatense.

¿Cuál es la realidad del nombre del famoso bailarín?

Tras lo sucedido se pensó que seguirían como tres integrantes, pues el anterior Medio Metro, de nombre José Eduardo Rodríguez, ha comenzado a anunciar sus propias presentaciones.

Pero, según Richard TV el nombre le pertenece a él:

“El creador del personaje como tal fui yo. Y si nos ponemos a ver quién es el original, hay otro que es de Puebla, que fue muchísimo antes que este, que tenía ese apodo.

La otra persona que yo traía, también traía ese apodo. Quien creo el personaje, quien lo vestimos, le pusimos el disfraz y lo llevamos a Tepito y Venga la Alegría fui yo, y quien tiene el registro del nombre soy yo.

Ahorita quien está trabajando el nuevo nombre o el nuevo personaje con un nuevo chaparrito, pues nosotros somos.

Nada más que ahorita yo no he querido actuar de manera pues mala onda y a la mejor empezar a tumbar todo lo del otro chico, porque al final de cuentas yo no soy así”, dijo para Chilango.

Crédito: Eduardo Ramírez

Sonido Pirata y su nuevo Medio Metro

Así pues, como dice el dicho, el show debe continuar, y el Sonido Pirata que existía desde antes de sumar a su proyecto a Medio Metro no para.

Sigue su camino por las fiestas y eventos para poner el ambiente, y ahora estrenando nuevo integrante, Jonathan, que lleva ese mismo apodo y a quién entrevistamos en Chilango.

Sí, vas a seguir escuchando de la voz de Pirata frases como “¡Aaaah, Medio Metro!” La Cholondrina, el Bocho, así como su nuevo integrante, no dejarán de bailar y armar la fiesta.

Así que si te late ir a moverte con los sonideros, aún estás a buen tiempo de aprenderte pasos como el “eso, eso, eso”, “el tuntunazo”, “el de maniquí” y “puro cabeceo”.

A pesar de los cambios, la misión del Sonido Pirata, con todo y su nuevo Medio Metro, sigue siendo transmitir alegría. ¿Tú ya quieres ir a una pachanga a bailar con ellos?