Anótalo en tu agenda, habrá imperdible concierto de Enrique Guzmán y los fundadores del Rock & Roll en español.

Después de 30 años, Enrique Guzmán se reencontrará en el escenario con los grupos fundadores del Rock & Roll en español.

Los Terrícolas, Los Pasteles Verdes y más en concierto para festejar el Día de las Madres en CDMX

Una noche que estará llena de recuerdos y de grandes éxitos musicales de la época de los 60 interpretados por los grupos originales.

Concierto de Enrique Guzmán y los fundadores del Rock & Roll

A lo largo de 3 horas, este concierto te transportará a la época de la famosa Discoteca a GO GO, donde no faltarán las bailarinas a Go Go y la música de Rock & Roll.

Por su parte, Enrique Guzman, acompañado de una orquesta y coros, interpretará éxitos como ‘El Rock de la Cárcel‘, ‘Tu cabeza en mi hombro‘, ‘Popotitos‘, ‘Payasito‘ y muchos más.

Este evento contará con las presentaciones de agrupaciones como Los Hermanos Carrión, Los Locos del Ritmo, Los Hooligans, Los Rebeldes del Rock, Los Rockin Devil’s, La Baby Batuz y Roberto Jordan como invitado especial.

Además el mismísimo Benny Ibarra será el maestro de ceremonias de este concierto único.

¿Cuándo y dónde?

Anímate a pasar una noche de mucho baile con los grandes éxitos ronckanroleros de fondo a cargo de Enrique Guzman, Los Hermanos Carrión, Roberto Jordan y más.

Cuándo: Domingo 7 de mayo de 2023

Domingo 7 de mayo de 2023 Horario: 17 horas

17 horas Dónde: Arena CDMX, ubicada en Av. de las Granjas #800, colonia Santa Barbara, en la alcaldía Azcapotzalco

Arena CDMX, ubicada en Av. de las Granjas #800, colonia Santa Barbara, en la alcaldía Azcapotzalco Cuánto: 565 – 3 mil 138 pesos. Los boletos están disponibles en la taquilla del lugar y a través de Superboletos.

