Para este 14 de febrero, te damos una lista de los moteles mejor calificados en Google Maps para que vayas haciendo tu reservación y no te quedes con las ganas.

El amor está en el aire y sabemos que el 14 de febrero está muy cerca.

En esta ocasión nos basamos en recomendarte moteles con las mejores calificaciones según Google Maps, así que es confianza 100% chilanga. Échale un ojito a la lista y no lo pienses mucho, pues recuerda que este mes es de alta demanda para estos sitios.

Moteles mejor calificados en Google Maps: 4.7 estrellas

V Motel Boutique Periférico Sur

Con una calificación de 4.7 estrellas en Google, este motel es uno de los que cuentan con mejor fama en la CDMX, además de ser el ideal para celebrar el 14 de febrero con tu pareja. Cuenta con tres sucursales; en Viaducto, Periférico Sur y Periférico Norte. En este lugar podrás alquilar la Junior Villa, Pool & Spa Villa, Junior Suite, Pool & Spa Suite, Handicap Suite, Sky Suite, Twin Suite y Pool Party Room.

Calificación: 4.7 estrellas

Precio: Los precios van de los 1,100 pesos, por habitación sencilla, a los 6 mil pesos para una Suite.

Dirección: Viaducto, número 77, Miguel Hidalgo, Ciudad de México / Periférico Sur, número 5552, Coyoacán. Ciudad de México / Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho, número 2000, Tlalnepantla de Baz.

Página: https://vmotelboutique.com/habitaciones-periferico-sur/

Moteles mejor calificados en Google Maps: 4.5 estrellas

Motel Picasso

En serio que si no has ido a un Picasso… no has vivido lo suficiente. Y es que con poco presupuesto tendrás acceso a una bonita y cómoda habitación. Tendrás la oportunidad de hacer el delicioso en nada más y nada menos que una Suite… ¡Con jardín! Y de verdad que sus espacios están diseñados para provocar pasiones incontrolables.

Calificación: 4.5 estrellas

Precio: Desde 2 mil 500 hasta 400 pesos

Dirección: Av San Lorenzo 5708, Cerro de la Estrella, Iztapalapa, 09860 Ciudad de México, CDMX / Circuito Interior, Paseo de las Jacarandas 661, Atlampa, 06450 Ciudad de México, CDMX

Motel VP New

Las habitaciones del Motel VP New están iluminadas y acondicionadas con muebles eróticos y elegantes. Cuenta con potro del amor; un espejo en el que podrás ver tus mejores posiciones sexuales. Un jacuzzi rectangular, revestido en madera que crean un ambiente sensual y placentero.

Calificación: 4.5 estrellas

Precio: Las habitaciones se encuentran desde los 980 pesos hasta los 340 pesos

Dirección: Paganini 120, Interior 2, Col. Vallejo, Gustavo A. Madero, Ciudad de México. C.P. 07870.

Moteles mejor calificados en Google Maps: 4.3 estrellas

Pop Life

Este motel tiene un concepto muy divertido y original que estamos seguros que a ti y a tu pareja les encantará.

En su decoración destaca la corriente artística Pop, por lo que podrás encontrar sofás en forma de labios, columpios circulares sobre la cama, un “cuarto de sacrificios” y un menú de disfraces, esto independiente al jacuzzi. La estancia máxima es de 6 horas.

Calificación: 4.3 estrellas

Precio: Las habitaciones van de los 650 pesos a los mil 150 pesos.

Dirección: Av. Revolución #737, Colonia Nonoalco, Delegación Benito Juárez

Instagram: https://www.instagram.com/poplifehotel/?hl=es-la

Roma Amor

Si tienes pensado andar por la Roma, este lugar es el ideal para seguir con la celebración de San Valentín. Cuenta con seis distintos modelos de suites, uno de los atractivos son su regaderas XG dentro de la habitación principal.

Calificación: 4.3 estrellas

Precio: Desde 600 pesos

Dirección: Chiapas 121, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

Página: https://www.romamor.com.mx/

Love Hotel Amala

Este motel llamado Love Hotel es temático, inspirado en la cultura hindú, y cuenta con varias instalaciones temáticas en todas sus habitaciones, con lo que hacen que la visita con tu pareja sea divertida, romántica y perfecta.

Calificación: 4.3 estrellas

Precio: Desde los mil 800 hasta los 450 pesos

Dirección: Periférico Sur 7685, Pista Olímpica Virgilio Uribe, Xochimilco, 16040 Ciudad de México, CDMX

Página: https://www.hotelamala.com.mx/

Gala Autos Suites

Este es un lugar con un diseño atractivo con colores y figuras, donde destaca un estilo inspirado en las obras de Salvador Dalí, en conjunto con imágenes eróticas en las sábanas de sus habitaciones.

Las suites tienen un área llamada “fajódromo”, con sillones de diferentes formas para las parejas y algunas de las habitaciones cuentan con jacuzzi. Una experiencia con arte.

Calificación: 4.3 estrellas

Precio: Las habitaciones cuestan 520 pesos por seis horas.

Dirección: Observatorio, Col. 16 de Septiembre, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Facebook: https://www.facebook.com/galamotel/

Motel Pirámides del Valle

Pirámides del Valle es uno de los moteles clásicos de la Ciudad de México. Sus habitaciones están equipadas con equipo de sonido y video, y unas interesantes regaderas transparentes.

También podrás encontrar y usar la silla columpio, jacuzzi y hasta una alberca. Un súper plus de este lugar es que ofrece servicios como el masaje en pareja para que disfruten más este 14 de febrero.

Calificación: 4.3 estrellas

Precio: La tarifa va de los 500 pesos, en habitación sencilla, hasta los mil 500 pesos, para la habitación con alberca.

Dirección: José María Rico, Col. Del Valle, Benito Juárez, CDMX, CP. 3100

Página: https://piramidesdelvalle.mx/index.html

Pasadena Motel & Villas

Es un lugar donde podrás tener comodidad, tranquilidad y varias amenidades para consentirte al máximo.

Tiene habitaciones para todos los gustos, necesidades y fantasías. Desde sencillas, con jacuzzis, con masajes, con mobiliario especial fantasioso, hasta una increíble alberca para tus mejores momentos en pareja.

Calificación: 4.3 estrellas

Precio: Las habitaciones van desde 2 mil 900 hasta los 670 pesos

Dirección: Av. Revolución 826, San Juan, Benito Juárez, 03730, CDMX. Entrada por Av. Patriotismo y por Av. Revolución

Página: https://hotelyvillaspasadena.com/

¿Qué esperas? Ya no tienes pretexto para celebrar San Valentín al lado de tu pareja. Con estas opciones de moteles en la CDMX, para todo presupuesto, podrás decidir con tiempo y hacer la reserva lo antes posible.

