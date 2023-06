La pantalla grande y la de streaming se llenarán de películas con alianzas improbables, peligros inminentes y aventuras inesperadas en julio.

Oppenheimer

Desde ya, una de las películas más esperadas de 2023. Christopher Nolan regresa en con un filme histórico sobre el hombre que creó la bomba atómica para su país en tiempos de guerra, algo de lo que se arrepintió toda su vida. Basada en American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, libro ganador del premio Pulitzer. Esta es la cinta con mayor duración de Nolan hasta ahora, por lo que podrás disfrutar del increíble elenco que la compone por casi tres horas.



Julio 20, en salas de cine.

Barbie

La fantasía dirigida por Greta Gerwig está cargada de nostalgia y moraleja de amor propio, además de contar con Margot Robbie y Ryan Gosling como protagonistas. Después de ser expulsada de Barbieland por no cumplir con los estándares de la muñeca perfecta, Barbie tendrá que abrirse camino a la aventura del mundo real a lo largo de una serie de aventuras que les enseñarán, tanto a ella como a Ken, una lección invaluable.

Julio 20, en salas de cine.

Misión imposible 7: Sentencia mortal Parte 1

Ethan Hunt (Tom Cruise) y su equipo del FMI están de regreso para su misión más arriesgada: rastrear una nueva y terrorífica arma que amenaza a toda la humanidad, antes de que caiga en manos equivocadas. Esto, sin importar si ponen en peligro la vida de aquellxs a lxs que más quieren. Y prepárate, porque esta es tan solo la primera parte de esta historia que culminará el próximo año.

Julio 13, en salas de cine.

La noche del demonio: La puerta roja

James Wan regresa a dirigir otra entrega de esta escalofriante saga. Protagonizada por Patrick Wilson y Ty Simpkins como Josh y Dalton Lambert 10 años después de los eventos de la primera película. Cuando Dalton va a ir a la universidad, su padre lo lleva para reconectar, pero los secretos familiares los perseguirán en la realidad y en el plano astral.

JULIO 21, EN SALAS

Unos suegros de armas tomar

Un gerente de banco muy cuadrado, Owen (Adam Devine), está a punto de casarse con el amor de su vida, Parker (Nina Dobrev). Sin embargo, el evento se les caerá cuando el robo del banco coincide con la llegada de lxs futurxs suegrxs de Owen —interpretadxs por Pierce Brosnan y Ellen Barkin— a la ciudad.

Julio 7, Netflix.

El clon de Tyrone

Esta comedia con toques de ciencia ficción es el resultado de unir a lxs detectives más inadecuadxs para resolver una conspiración gubernamental: un traficante de drogas, una trabajadora sexual y un proxeneta. Película protagonizada por John Boyega, Jamie Foxx y Teyohah Parris.

Julio 21, Netflix

