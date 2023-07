Bob Marley: One love es el nombre de la película que retrata la vida del famoso cantante de reggae, checa el inspirador trailer.

Bob Marley, la leyenda del reggae, vuelve a la vida gracias a la película biográfica Bob Marley: One Love, la cual ya reveló su primer adelanto.

Esta cinta está dirigida por el director Reinaldo Marcus, quien trabajó en Rey Richard: Una familia ganadora, y es protagonizada por Kingsley Ben-Adir, actor británico que ha participado en series como The OA y Peaky Blinders.

El cast incluye también talentos como Lashana Lynch, James Norton, Tosin Cole, Anthony Welsh, Michael Gandolfini, Umi Myers y Nadine Marshall.

Una cinta apegada a la realidad

Bob Marley es uno de los cantantes más importantes de la historia de la música, pues logró masificar el reggae y dio al mundo un mensaje de amor y unidad. Además su legado sigue impactando a las nuevas generaciones, por lo que una película biográfica es un homenaje a toda su contribución.

En la producción estuvieron involucrados Ziggy Marley, hijo mayor de Bob; Rita, esposa del cantante; y Cedella Marley, hija del músico, quienes se aseguraron que la película sea lo más cercano a la realidad.

Por su parte, Ziggy expresó a través de un comunicado su emoción por la cinta: “Nada sucede antes de su tiempo y ahora es el momento para que la historia de nuestro padre Bob Marley sea representada en una biopic“. Además, explicó que el film permitirá a los espectadores comprender los momentos que moldearon a su padre y cómo fue vivir con él.

También dijo que el objetivo de la cinta es “inspirar no solo a los fans de larga data, sino también a la generación más joven, proporcionándoles un vehículo que abre la puerta para explorar la vida y música de Bob”.

Tráiler de Bob Marley: One Love

En el primer adelanto que compartió Paramount se pude ver a Ben-Adir caracterizado como el legendario cantante, así como momentos que marcaron la vida de Bob, como sus conciertos masivos, el ataque que sufrió en su casa, su vida en familia y más.

Échale un ojo al estremecedor tráiler por acá:

¿Cuándo se estrena la película de Bob Marley?

La película Bob Marley: One Love esta prevista para estrenarse en 2024, aún no se sabe bien la fecha exacta, pero ya no falta tanto para el siguiente año, así que toca esperar.

