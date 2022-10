El misterioso artista Bansky llegará de forma inesperada a la CDMX con la muestra 'The Art of Banksy: Without Limits'.

The Art of Banksy llega a la CDMX rodeada de mucho ruido, pues se trata de una exposición no autorizada por el artista. Sin embargo, cuenta con una interesante curaduría de piezas y murales que deja entrever que podría tener el visto bueno del mismo Banksy.

Esta muestra fue curada por el mexicano Guillermo S. Quintana, quien ha llevado The Art of Banksy alrededor de todo el mundo y que se encuentra feliz de por fin llegar a la CDMX con este proyecto.

Así inicio The Art of Banksy

Previo a la inauguración de la exposición, hablamos con Guillermo sobre cómo inició este proyecto y lo que espera transmitir a los chilangos.

Crédito: Eduardo Ramírez

¿Cómo llegó a ti The Art of Banksy?

“La exposición se presentaba en Berlín, fui a verla, pagué mis 21 euritos y no me gustó para nada. No tenía esa esencia de lo que realmente es el street art, no respetaban muchas cosas del estilo de Banksy. Yo soy curador desde hace 16 años, entonces hice el recorrido y no me gustó. En el lugar encontré una puerta que decía “manager”, así que la toqué, me abrió y le dije que estaba horrible ‘mala curaduría, malas luces’; y el me preguntó: ‘¿tú quién eres?’ y le respondí: ‘no importa, yo pagué por ver esta expo y no está chido para el espectador'”.

“El manager de la exposición, finalmente le pidió a Guillermo que le hiciera las modificaciones que sugería. Él y su equipo se pusieron a trabajar y en dos días quedó de nuevo la muestra. El resultado le gustó al manager y le pidió que se quedara a trabajar. Desde ahí comenzó su recorrido de 4 años y medio por el mundo con “The Art of Banksy”.

Crédito: Eduardo Ramírez

¿Entonces iniciaste con la exposición de Berlín y de ahí te seguiste?

“Si, hemos estado en Budapest, Viena, Varsovia, Seúl, Atlanta, Chile… bastantes. Tomé la expo y me volví el curador oficial, pero para mi ya no es una exposición, con el tiempo fui generando experiencias y es muy importante para mi que el público sienta que es una experiencia y no una simple exhibición. Es por eso que aquí no solo vas a encontrar piezas y murales, sino también mappings y experiencias visuales”.

¿Por qué elegiste la CDMX como último punto de esta exhibición?

“La verdad me tardé 4 años insistiendo que quería venir a la Ciudad de México. Yo creo que tengo un compromiso personal de retribuir y traer un poco de lo que he aprendido estos años viviendo en Berlín. En esta exhibición estoy tirando la casa por la ventana, nunca habíamos pintado tantos murales, regularmente pintamos 16, máximo 20 murales, y aquí ya hay casi 42. El espacio nos ha permitido jugar con eso, incluso traje piezas originales de mi colección de Banksy porque quiero que la gente tenga la oportunidad de ver lo más posible”.

“Para mí, México es mi despedida de este proyecto. Yo regularmente me cubro la cara cuando me toca hablar de la expo, esta vez dije ‘me da exactamente lo mismo’ es la última. Y lo quería hacer en mi país, la exhibición más chida, más grande, la experiencia más entretenida, la voy hacer en mi país, creo que se lo merece por todo lo que me enseñó antes de irme”.

Crédito: Eduardo Ramírez

¿Qué vamos a ver en la exposición?

“En esta experiencia van a ver la parte de mapping, una experiencia muy visual. Tramos alrededor 150 y 160 piezas, varias de ellas originales, que por obvias razones no vamos a poner ‘esta es original’ porque sabemos que no va a faltar quien quiera llevarse algo. Eso sí, habrá algunas piezas que tengan su certificado para que la gente pueda ver cómo es un certificado de Banksy. Tendremos murales, nos volvimos locos y tenemos más de 40”.

Una exhibición no autorizada por Banksy, es lo más Banksy ¿no te parece?

“Justo, es jugarle a la congruencia. Es uno de los artistas contemporáneos más importantes y se ha hecho famoso por ser un artista que crece dentro de la ilegalidad, entonces está chido hacer una exhibición en la que él no está de acuerdo porque es ilegal. Para nosotros es un tributo a Banksy y es poder acerca su arte y mensaje a las más personas posibles. Incluso una parte de las ganancias de esta expo las donamos a la asociación Louise Michel, que es la misma a la que Banksy dona”.

Crédito: Eduardo Ramírez

La exhibición The Art of Banksy abrirá sus puertas el 15 de octubre y estará disponible hasta febrero del 2023, así que tienes tiempo para lanzarte y vivir la experiencia.