¿Fan del arte contemporáneo? Acá te traemos un plan cultural que no vas a querer perderte. Hablamos de Minerva Cuevas: Game Over

¿Eres fan del arte contemporáneo? Presta mucha atención, porque acá te traemos un plan cultural que no vas a querer perderte. Hablamos de Minerva Cuevas: Game Over, la nueva exposición del Museo Jumex que llega para hablarnos sobre ecología, los conceptos de juego y el desarrollo urbano. Si quieres saber más sobre esta propuesta, aquí te contamos todos los detalles

¿De qué va la expo Game Over en el Museo Jumex?

El pasado 26 de noviembre abrió sus puertas la muestra Game Over, un recorrido colaborativo que nos permite adentrarnos en la mente de la artista mexicana Minerva Cuevas (Ciudad de México, 1975). A través de este recorrido, nos sumergiremos en referencias a parques infantiles y en paisajes contemporáneos que han reflejado los procesos sociales del siglo XX.

La exposición tiene como parte central la obra, 200 mamuts, casi 25 camellos, cinco caballos: se trata de una pieza de cartonería que fue pensada para su elaboración en conjunto con el público; durante el proceso, el taller de producción Todo Woooow se encarga de apoyar a los visitantes en el uso de los materiales adecuados.

Dicha instalación tiene sus bases en la IUF (Fundación para el Entendimiento Internacional), fundada en 2006 por la propia Cuevas como un ejercicio estético abierto a la socialización de la práctica creativa. Ahora, la muestra sigue esta estructura con el fin de invitar al público y a más artistas a construir objetos dentro del espacio museístico.

Cabe destacar que Game Over cuenta con otras obras realizadas por la artista que han sido parte del mismo proceso de investigación. Una de ellas es No room to Play, un video grabado durante 2019 que nos presenta una mirada hacia los parques de Alemania de la posguerra y a un futuro con mirada apocalíptica.

¿Hasta cuándo puedo visitar la exposición?

Como te adelantábamos, Game Over ya abrió sus puertas al público en la capital y permanecerá vigente en la Galería 1 del Museo Jumex hasta el próximo 26 de febrero de 2023.

¿Te gustaría participar en las sesiones de acompañamiento para el público y entrarle a la realización de 200 mamuts, casi 25 camellos, cinco caballos? Toma en cuenta que las próximas sesiones están programadas para las fechas siguientes:

13 de enero 2023, 12:00 a 14:00 h

29 de enero 2023, 12:00 a 14:00 h

11 de febrero 2023, 12:00 a 14:00 h

17 de febrero 2023, 12:00 a 14:00 h

Recuerda que la cita es en el Museo Jumex, ubicado en Miguel de Cervantes Saavedra 303, en la colonia Granada. ¡Aprovecha que la entrada es 100% gratuita para acudir con tu familia, pareja o amistades!

Dónde: Miguel de Cervantes Saavedra 303, Granada, Miguel Hidalgo.

Cuándo: Mar-Vie, 10:00 h a 17:00 h; Sáb, 10:00 a 19:00 h; Dom, 10:00 a 17:00 h

Cuánto: Entrada libre.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON MUSEO JUMEX